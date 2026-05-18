Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
12°C
cielo claro
Martes:
Mín 
Máx  13°

Siguenos en:

/ Nacional / ASTILLERO

Accionista de Cardama renunció al consejo directivo en medio del conflicto con Uruguay por las OPV

La decisión se da a conocer en medio del arbitraje internacional que inició el astillero gallego contra Uruguay

18 de mayo de 2026 20:12 hs
Archivo, astillero Cardama previo a la construcción de las OPV

Archivo, astillero Cardama previo a la construcción de las OPV

Cardama Shipyard

José García Costas, uno de los accionistas de la empresa española Cardama, renunció al consejo directivo de la empresa en medio del conflicto con Uruguay, luego de que el gobierno de Yamandú Orsi decidiera rescindir el contrato por la compra de dos patrulleras oceánicas por más de 80 millones de dólares.

Así lo informó el medio Faro de Vigo, que consignó declaraciones de García Costas en las que reconoce que la decisión es lo mejor para él y para el grupo. "Lo han entendido", agregó.

Cardama inició en los últimos días un arbitraje internacional contra Uruguay en la Cámara Internacional de Comercio con sede en París

Más noticias

Cardama inició un arbitraje internacional contra Uruguay tras la rescisión del contrato por la compra de dos OPV

¿Puede haber arbitraje internacional por las OPV de Cardama? Lo que dice el contrato, la defensa del gobierno, los argumentos del astillero y lo que piensan especialistas

El astillero español presentó la demanda basándose en el artículo 39 del contrato firmado con el Estado uruguayo, referido a aspectos técnicos constructivos, y no especificó en su reclamo el monto económico que pretenderá cobrar.

El artículo 39 en cuestión establece que "si se presentase cualquier diferencia de opinión entre las partes con relación a asuntos técnicos" que no pudieran ser decididas por la sociedad de clasificación –Lloyd's Register–, el asunto "será sometido a la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional y se resolverán finalmente conforme a las Reglas de Arbitraje" de dicho organismo. El lugar del arbitraje será en París y el idioma empleado será el español.

Respecto a este arbitraje iniciado, García Costas —el accionista que renunció al consejo— aseguró que no es un tema que "se vaya a resolver fácil y rápido". "Aún hay problemas sobre cómo se va a enfocar", declaró a Faro de Vigo.

Las más leídas

El tajo en el alambrado: cómo la situación de calle empezó a agrietar la convivencia en Uruguay

BPS otorga subsidio de hasta $ 54 mil para personas desempleadas que no pueden jubilarse: aquí los requisitos

Canal 10 confirmó cuántos uruguayos formarán parte de Gran Hermano Uruguay: se anotaron más de 6 mil

Ciberdelincuente puso a la venta un servicio de "rastreo" de uruguayos y filtró datos personales de autoridades

Temas

Cardama opv Uruguay

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos