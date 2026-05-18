Accionista de Cardama renunció al consejo directivo en medio del conflicto con Uruguay por las OPV

José García Costas , uno de los accionistas de la empresa española Cardama , renunció al consejo directivo de la empresa en medio del conflicto con Uruguay , luego de que el gobierno de Yamandú Orsi decidiera rescindir el contrato por la compra de dos patrulleras oceánicas por más de 80 millones de dólares.

Así lo informó el medio Faro de Vigo, que consignó declaraciones de García Costas en las que reconoce que la decisión es lo mejor para él y para el grupo. " Lo han entendido ", agregó.

Cardama inició en los últimos días un arbitraje internacional contra Uruguay en la Cámara Internacional de Comercio con sede en París

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El astillero español presentó la demanda basándose en el artículo 39 del contrato firmado con el Estado uruguayo, referido a aspectos técnicos constructivos , y no especificó en su reclamo el monto económico que pretenderá cobrar.

El artículo 39 en cuestión establece que "si se presentase cualquier diferencia de opinión entre las partes con relación a asuntos técnicos" que no pudieran ser decididas por la sociedad de clasificación –Lloyd's Register–, el asunto "será sometido a la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional y se resolverán finalmente conforme a las Reglas de Arbitraje" de dicho organismo. El lugar del arbitraje será en París y el idioma empleado será el español.

Respecto a este arbitraje iniciado, García Costas —el accionista que renunció al consejo— aseguró que no es un tema que "se vaya a resolver fácil y rápido". "Aún hay problemas sobre cómo se va a enfocar", declaró a Faro de Vigo.