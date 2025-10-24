Dólar
/ Nacional / SALUD PÚBLICA

"Trabaja casi full time": Lustemberg volvió a respaldar al presidente de ASSE ante críticas de la oposición

La oposición evalúa interpelar a la ministra por el caso de Álvaro Danza, quien superpuso horas de la Udelar con tareas al frente del prestador público

24 de octubre 2025 - 14:15hs
La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg. Archivo

Foto: Leonardo Carreño

Foto: Leonardo Carreño

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, volvió a respaldar al presidente de ASSE, Álvaro Danza, luego de que se conociera que desde agosto superpuso horas dedicadas al Hospital Pasteur con las de titular del prestador estatal.

Danza, grado 5 de Medicina Interna, ya estaba cuestionado por la oposición por mantener sus vínculos profesionales con varias mutualistas privadas, pero en los últimos días el programa Así Nos Va de Radio Carve agregó que desde agosto superpuso horas de Udelar, al frente de una clínica médica en el Hospital Pasteur, con actividades como presidente de ASSE. Es decir, Danza marcó tarjeta de forma virtual en días y horarios en los que, en realidad, estaba cumpliendo tareas para el prestador público.

Ante el nuevo cuestionamiento, la ministra de Salud Pública aseguró que el gobierno está "muy atento" a la situacion de Danza, a quien siguen respaldando.

"Seguimos afirmando nuestro respaldo a su gestión. De eso ya he sido clara. Estamos esperando el informe de la Jutep (Junta de Transparencia y Ética Pública)", señaló en una rueda de pensa consignada por Telemundo.

En una entrevista con El Observador publicada en setiembre, Danza se defendió de las críticas y aseguró que no había "inconveniente" en que siguiera atendiendo turnos en mutualistas.

Además, dijo que estaba "full life, todo el día con la cabeza en ASSE".

En esa misma línea, Lustemberg aseguró: "El doctor Danza trabaja casi full time. Cumple las funciones que tiene como consultante, como profesor de Medicina y tiene también avalado por los altos cargos de la Facultad de Medicina que pueden hacer muchas cosas a distancia".

"Hoy ASSE tiene un presidente de ASSE con la altísima formación técnica y el altísimo compromiso", agregó.

ASSE Cristina Lustemberg Álvaro Danza

