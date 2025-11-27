Dólar
El Observador / Fútbol / NACIONAL

Nacional incrementó los gastos bajo la gestión de Ricardo Vairo y Flavio Perchman: ¿cuánto le cuesta el plantel principal, el Gran Parque Central y Los Céspedes al club?

Nacional publicó para sus socios la Memoria y Balance Anual 2024/2025: aumentó sus ingresos a US$ 30 millones y también sus gastos; el único presupuesto que bajó fue el del básquetbol, que ganó la Liga Uruguaya

27 de noviembre 2025 - 17:25hs
Nacional dio a conocer a sus socios la Memoria y Balance Anual 2024/2025, con los números del primer año de gestión de la actual presidencia de Ricardo Vairo y la vicepresidencia de Flavio Perchman.

Como indica el Estatuto del club, este viernes se realizará la asamblea general de socios, con primer llamado a la hora 18 y segundo las 19, en el que se tratará la aprobación de la memoria y el balance que va desde el 1° de noviembre de 2024 al 31 de octubre de 2025.

Números tricolores: incrementó un 40% el gasto en el plantel principal

La memoria y balance, que compara cifras del mencionado período con el anterior, también marca rubros que tuvieron diferencias significativas en sus valores.

En lo que respecta a gastos del plantel principal, en el actual período los sueldos tuvieron un incremento pasando a un total de $ 506.115.085 (US$ 12.350.000), mientras que el año pasado había sido de $ 356.123.605 (US$ 8.700.000).

En porcentajes esto equivale a un 40% de aumento en el presupuesto.

Nacional planteó que tuvo un cambio de estructura en la política de incorporaciones, “orientando la estrategia hacia la inversión en fichas de jugadores como herramienta para fortalecer el patrimonio deportivo y económico de la institución, conformando un portafolio de inversión con un retorno estimado del 12,9% según valoraciones de mercado”, lo que refleja la “capacidad del club para generar valor sobre activos deportivos propios”.

Las fichas que se adquirieron fueron las de Maximiliano Gómez, Lucas Villalba, Julián Millán, Juan Pablo Patiño, Luciano Boggio, Juan Cruz De los Santos y Emiliano Ancheta. Se indican también los jugadores que llegaron en condición de libres: Nicolás Lodeiro, Matías De los Santos, Lucas Rodríguez, Hayen Palacios, Franco Catarozzi, Rómulo Otero, Yonatan Rodríguez, Diego Romero y Eduardo Vargas.

En total, todos los gastos del plantel principal, sumando también alimentación, pretemporada, cuerpo médico, sueldos, aguinaldos, salario vacacional y funcionarios, además de gastos varios y amortizaciones, pasó de $ 406.818.325 en el período anterior, a 554.617.799.

Nacional destacó que los ingresos por transferencias y futuras transferencias de derechos tuvieron un incremento de 64,6%.

En el cuadro del Activo del club se marca en el ítem "cuentas por cobrar, deudores por venta de jugadores", que en la actual memoria y balance es de $ 49.366.000, mientras que en el anterior había sido de $ 7.522.000.

Formativas, Gran Parque Central y Los Céspedes

En Formativas, el gasto total en el actual ciclo es de $ 118.107.410 (US$ 2.880.000), mientras que en el anterior fue de $ 100.540.911 (US$ 2.450.000).

Otro rubro que tuvo un crecimiento importante en cuanto a gastos fue el Gran Parque Central, con $ 18.308.559 (US$ 446.000) en el reciente período, frente a $ 7.677.103 (US$ 187.000) en el pasado.

En el desglose de los gastos del estadios, el principal salto se da en el indicador impuestos, tasas y contribución, que pasó de $ 8.539.541 a $ 13.033.309. También hubo aumento de gastos en el costo laboral y en el mantenimiento de bienes, campo deportivo y limpieza, que pasó de $ 10.034.142 a $ 13.327.972.

Con respecto a la Ciudad Deportiva Los Céspedes, los gastos se incrementaron de $ 45.022.496 (US$ 1.100.000) a $ 50.735.976 (US$ 1.240.000), principalmente en los rubros costo laboral y amortizaciones.

En tanto, en seguridad los gastos pasaron de $ 42.690.914 (US$ 1.040.000) a $ 47.604.025 (US$ 1.160.000), con el costo laboral como el principal factor.

Los deportes anexos de Nacional

Nacional también divulgó los “aportes” a otras disciplinas del club.

El básquetbol, que este año fue campeón de la Liga Uruguaya 2024/25, logro destacado en la Memoria y Balance, redujo su presupuesto de $ 29.523.341 en el período 2023/24 a $ 20.666.985 en el 2024/25.

El futsal aumentó de $ 7.941.922 a $ 8.464.131 y el atletismo de $ 228.966 a $ 231.704.

En total esos deportes, sumando el ítem Secretaría, bajaron de $ 38.779.510 a $ 30.007.782.

Con respecto al fútbol femenino, incrementaron la inversión de $ 14.097.893 a $ 16.249.583.

