Dólar
Compra 38,15 Venta 40,55

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
24°C
cielo claro
Sábado:
Mín  17°
Máx  20°

Siguenos en:

/ Nacional / ENCUESTA

El 60% de la población desaprueba gestión del gobierno en seguridad y 16% la aprueba, según encuesta de Opción

En cuanto a la gestión económica, la desaprobación tuvo un marcado aumento en la encuesta de noviembre

27 de noviembre 2025 - 20:16hs
19082025-G_B_6304

La mayoría de los uruguayos desaprueba la gestión del gobierno en materia de seguridad, según la encuesta de Opción Consultores de noviembre divulgada en primera instancia por Telenoche (Canal 4) este jueves.

El porcentaje de personas que desaprueba la gestión en seguridad está en aumento: mientras que en la encuesta de julio-agosto se ubicaba en 53%, en noviembre escaló al 60%. Dentro de este porcentaje, un 29% considera "muy mala" la gestión y un 31% la definió como "mala".

En contraposición, la aprobación está en caída, aunque más leve. Mientras que en el trimestre previo se ubicaba en 18%, ahora pasó a 16%. El 2% de la población considera "muy buena" la gestión en seguridad y el 14% la valoró como "buena".

Más noticias
esperaba alguien parecido a larranaga: bordaberry dijo que a negro le falta liderazgo y sentido de la urgencia
SEGURIDAD PÚBLICA

"Esperaba alguien parecido a Larrañaga": Bordaberry dijo que a Negro "le falta liderazgo y sentido de la urgencia"

uso de ia para detectar patrones en estafas, fin a las armas heredadas, investigar el patrimonio de los homicidas y cupos maximos en carceles: diez medidas rupturistas de los encuentros por seguridad
POLÍTICA PÚBLICA

Uso de IA para detectar patrones en estafas, fin a las armas heredadas, investigar el patrimonio de los homicidas y cupos máximos en cárceles: diez medidas "rupturistas" de los encuentros por seguridad

Desde la encuestadora concluyen que, tal como ha sucedido en los gobiernos previos, la imagen de la gestión en seguridad se posiciona como la principal debilidad del gobierno.

Gestión económica

La encuesta de Opción Consultores también interrogó a la ciudadanía sobre la gestión económica del gobierno. Aquí se registró un marcado aumento de la desaprobación.

Mientras que en julio-agosto la desaprobación se ubicaba en 19%, en noviembre escaló al 35%. Dentro de este guarismo, hay un 12% que definió la gestión como "muy mala" y un 23% como "mala".

La aprobación se mantiene incambiada en 27%. El 4% definió el trabajo como "muy bueno" y el 23% como "bueno". La opción "ni buena ni mala" pasó de 48% a 36%.

La encuesta se llevó a cabo de forma telefónica, a mayores de 18 años residentes en el territorio nacional entre 13 al 25 de noviembre, con una muestra 811 casos.

El margen de error máximo es de +/-3,5% para un nivel de confianza del 95% y se calcula teniendo en cuenta el "diseño muestral y la metodología de ponderación implementada".

Temas:

Gobierno seguridad Carlos Negro opción

Seguí leyendo

Las más leídas

UTE Premia bajo revisión: entre el rédito político, los argumentos técnicos y la estacionalidad forzada de la inflación
TARIFAS PÚBLICAS

UTE Premia bajo revisión: entre el rédito político, los argumentos técnicos y la estacionalidad "forzada" de la inflación

Diez dudas que persisten sobre la compra de patrulleras a Cardama
PATRULLAS OCEÁNICAS

Diez dudas que persisten sobre la compra de patrulleras a Cardama

La foto que subió Darwin Núñez
SELECCIÓN URUGUAYA

El mensaje de Darwin Núñez ante los dichos de que no quiere jugar en la selección uruguaya de Marcelo Bielsa

Cutcsa cuestionó los incentivos a los autos eléctricos y automotoras señalan los beneficios premium del transporte colectivo

Cutcsa cuestionó los incentivos a los autos eléctricos y automotoras señalan los beneficios "premium" del transporte colectivo

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos