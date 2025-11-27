El 60% de la población desaprueba gestión del gobierno en seguridad y 16% la aprueba, según encuesta de Opción

La mayoría de los uruguayos desaprueba la gestión del gobierno en materia de seguridad , según la encuesta de Opción Consultores de noviembre divulgada en primera instancia por Telenoche (Canal 4) este jueves.

El porcentaje de personas que desaprueba la gestión en seguridad está en aumento: mientras que en la encuesta de julio-agosto se ubicaba en 53%, en noviembre escaló al 60% . Dentro de este porcentaje, un 29% considera "muy mala" la gestión y un 31% la definió como "mala".

En contraposición, la aprobación está en caída , aunque más leve. Mientras que en el trimestre previo se ubicaba en 18%, ahora pasó a 16%. El 2% de la población considera "muy buena" la gestión en seguridad y el 14% la valoró como "buena".

Desde la encuestadora concluyen que, tal como ha sucedido en los gobiernos previos, la imagen de la gestión en seguridad se posiciona como la principal debilidad del gobierno.

Gestión económica

La encuesta de Opción Consultores también interrogó a la ciudadanía sobre la gestión económica del gobierno. Aquí se registró un marcado aumento de la desaprobación.

Mientras que en julio-agosto la desaprobación se ubicaba en 19%, en noviembre escaló al 35%. Dentro de este guarismo, hay un 12% que definió la gestión como "muy mala" y un 23% como "mala".

La aprobación se mantiene incambiada en 27%. El 4% definió el trabajo como "muy bueno" y el 23% como "bueno". La opción "ni buena ni mala" pasó de 48% a 36%.

La encuesta se llevó a cabo de forma telefónica, a mayores de 18 años residentes en el territorio nacional entre 13 al 25 de noviembre, con una muestra 811 casos.

El margen de error máximo es de +/-3,5% para un nivel de confianza del 95% y se calcula teniendo en cuenta el "diseño muestral y la metodología de ponderación implementada".