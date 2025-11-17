Dólar
Compra 38,55 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
18°C
algo de nubes
Martes:
Mín  16°
Máx  22°

Siguenos en:

/ Nacional / SEGURIDAD PÚBLICA

"Esperaba alguien parecido a Larrañaga": Bordaberry dijo que a Negro "le falta liderazgo y sentido de la urgencia"

Para el senador colorado, el ministro Carlos Negro "no termina de darse cuenta que hay un lío muy grande" en la seguridad pública

17 de noviembre 2025 - 10:39hs
_LCM3476

El legislador consideró que la delincuencia "subió un escalón más" en los últimos meses con los ataques a la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, y al INR. "Ya no es una cuestión de inseguridad por robo o narcotráfico, es gente atacando la institucionalidad, están yendo contra el sistema", opinó en entrevista con Arriba gente (Canal 10).

En este sentido, cuestionó que el ministro "no termina de darse cuenta que hay un lío muy grande".

Más noticias
Pedro Bordaberry, senador del Partido Colorado
PROYECTO

Bordaberry propone que clubes de fútbol sean incluidos en ley de lavado de activos y quiere crear un registro de transferencias internacionales

pedro bordaberry: algunos reclaman una oposicion dura, pero elegimos ser una oposicion util
VAMOS URUGUAY

Pedro Bordaberry: "Algunos reclaman una oposición dura", pero "elegimos ser una oposición útil"

"Me preocupé mucho cuando estuvo el ministro del Interior y su equipo en la Comisión de Presupuesto. Pide presupuesto para el Plan Nacional de Seguridad para el año 2027, no para el 2026. (...) Hay unos tipos tirando balazos contra la sede del INR y otros tirando una granada en la casa de la fiscal Ferrero y estamos armando un plan para el año que viene con presupuesto para el otro. (...) ¡No puede ser! Vos estás gobernando desde el 1º de marzo, tenés que ponerte las pilas desde el 1º de marzo, no podemos esperar hasta 2027", expresó.

Bordaberry comparó su trabajo con el del fallecido exministro de Interior blanco Jorge Larrañaga. "Esperaba alguien que estuviera al frente del ministerio, algo parecido a Larrañaga. Cuando Larrañaga asumió yo sentí que había alguien con la iniciativa y el liderazgo como para enfrentar a los delincuentes, hoy no lo siento y no lo veo en el Ministerio del Interior", dijo.

Temas:

Bordaberry Pedro Bordaberry Carlos Negro seguridad Jorge Larrañaga

Seguí leyendo

Las más leídas

Leonardo Fernández de Peñarol festeja su gol ante Liverpool por la semifinal de la Liga AUF Uruguaya
LIGA AUF URUGUAYA

Liverpool 1-2 Peñarol lo dio vuelta en el alargue, ganó la semifinal y jugará dos clásicos ante Nacional por la Liga AUF Uruguaya

Alexander Freeman de Estados Unidos, pelea con jugadores de Paraguay en el escándalo del final del partido
AMISTOSO

El lío de proporciones que se armó tras el triunfo de Estados Unidos, rival de Uruguay el martes, ante Paraguay; mirá el video

César Montes encaró a Maximiliano Araújo en el partido de fecha FIFA entre México y Uruguay
AMISTOSO

César Montes, capitán de México, explicó por qué encaró a Maximiliano Araújo de Uruguay, y habló del penal que le cometió y de "las patadas, ese sello uruguayo"

Antonio Romano, director de Políticas Educativas de ANEP.
ENTREVISTA

Antonio Romano, director de Políticas Educativas de la ANEP: "Hay que eliminar los exámenes de la educación obligatoria"

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos