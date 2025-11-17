"Esperaba alguien parecido a Larrañaga": Bordaberry dijo que a Negro "le falta liderazgo y sentido de la urgencia"

El senador colorado Pedro Bordaberry criticó este lunes al ministro del Interior, Carlos Negro, por "no tener sentido de la urgencia" en referencia a los problemas en seguridad pública que atraviesa el país, luego de que este domingo delincuentes balearan la sede del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y dejaran una nota amenazante contra, presuntamente, su directora Ana Juanche.

El legislador consideró que la delincuencia "subió un escalón más" en los últimos meses con los ataques a la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, y al INR. "Ya no es una cuestión de inseguridad por robo o narcotráfico, es gente atacando la institucionalidad, están yendo contra el sistema", opinó en entrevista con Arriba gente (Canal 10).

En este sentido, cuestionó que el ministro "no termina de darse cuenta que hay un lío muy grande".

"Me preocupé mucho cuando estuvo el ministro del Interior y su equipo en la Comisión de Presupuesto. Pide presupuesto para el Plan Nacional de Seguridad para el año 2027, no para el 2026. (...) Hay unos tipos tirando balazos contra la sede del INR y otros tirando una granada en la casa de la fiscal Ferrero y estamos armando un plan para el año que viene con presupuesto para el otro. (...) ¡No puede ser! Vos estás gobernando desde el 1º de marzo, tenés que ponerte las pilas desde el 1º de marzo, no podemos esperar hasta 2027", expresó.

Bordaberry comparó su trabajo con el del fallecido exministro de Interior blanco Jorge Larrañaga. "Esperaba alguien que estuviera al frente del ministerio, algo parecido a Larrañaga. Cuando Larrañaga asumió yo sentí que había alguien con la iniciativa y el liderazgo como para enfrentar a los delincuentes, hoy no lo siento y no lo veo en el Ministerio del Interior", dijo.