Dólar
Compra 38,55 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Selección / AMISTOSO

César Montes, capitán de México, explicó por qué encaró a Maximiliano Araújo de Uruguay, y habló del penal que le cometió y de "las patadas, ese sello uruguayo"

El zaguero de Lokomotiv Moscú fue muy claro sobre lo sucedido con el extremo uruguayo en el amistoso de Torreón

16 de noviembre 2025 - 15:24hs
César Montes encaró a Maximiliano Araújo en el partido de fecha FIFA entre México y Uruguay

César Montes encaró a Maximiliano Araújo en el partido de fecha FIFA entre México y Uruguay

FOTO: @Mexsports

La selección uruguaya igualó 0-0 contra México este sábado a última hora de la noche en su primer compromiso de esta doble fecha FIFA de noviembre, y el próximo martes se despedirá enfrentando al combinado de Estados Unidos, en la ciudad de Tampa.

Cuando se terminaba el encuentro se dio una jugada polémica en la cual pareció ser penal del capitán mexicano César Montes, a Maximiliano Araújo. El árbitro no lo pitó y desde el VAR no lo llamaron.

Luego, ambos se trenzaron con sus cabezas y los debieron separar.

Liverpool vs Peñarol por el Torneo Intermedio 2025
LIGA AUF URUGUAYA

Liverpool y Peñarol están prontos para la semifinal de la Liga AUF Uruguaya y estos son los equipos que pararon en la última práctica los técnicos Joaquín Papa y Diego Aguirre

Alexander Freeman de Estados Unidos, pelea con jugadores de Paraguay en el escándalo del final del partido
AMISTOSO

El lío de proporciones que se armó tras el triunfo de Estados Unidos, rival de Uruguay el martes, ante Paraguay; mirá el video

Lo que dijo Montes del partido ante Uruguay

El capitán de México, el zaguero César Montes, juega actualmente en Lokomotiv Moscú de Rusia.

El futbolista, quien salió a la cancha con el ojo izquierdo morado, explicó que le sucedió jugando la semana pasada para su institución, habló en zona mixta luego del pálido 0-0 ante Uruguay, de varios temas.

"Uruguay es una gran selección que compite y ataca muy bien, tienen un gran técnico. Entonces fue un gran partido para ambas selecciones", comenzó diciendo César Montes.

Y añadió: "Rescatamos lo positivo, la solidez defensiva que tuvimos, el rival no tuvo jugadas de peligro. Propusimos y es una gran selección que compitió muy bien y nosotros también".

Para Montes, "el 0-0 en un Mundial es un punto y eso es muy favorable y nos quedamos con eso. Fue un partido muy ríspido, hubo bastantes faltas que es normal de los uruguayos, es su sello y nosotros competimos al tú por tú y me quedo con eso".

También habló del penal que le cometió a Maximiliano Araújo sobre el final y sobre la reacción que hubo entre ambos.

"Fue una jugada polémica y es parte del fútbol. Más allá de que pueda haber sido penal o no, el árbitro toma decisiones, también está el VAR. Nos encaramos, nos dijimos cosas, pero se quedan dentro del campo. Después nos dimos la mano y ahí quedó".

Temas:

selección uruguaya México Uruguay Maximiliano Araújo penal Fecha FIFA

Seguí leyendo

Las más leídas

Rodrigo Bentancur celebra su gol para el 1-0 de la selección de Uruguay ante Canadá por la Copa América 2024
SELECCIÓN URUGUAYA

Uruguay vs México: a qué hora juega hoy la selección de Marcelo Bielsa, en Torreón, y dónde verla

México 0 - 0 Uruguay: la celeste de Marcelo Bielsa sigue lejos de su mejor nivel, fue de menos a más y reclamó un penal que no le marcaron
AMISTOSO

México 0 - 0 Uruguay: la celeste de Marcelo Bielsa sigue lejos de su mejor nivel, fue de menos a más y reclamó un penal que no le marcaron

Kevin Amaro de Liverpool marca a Eric Remedi de Peñarol por el Torneo Clausura
LIGA AUF URUGUAYA

¿A qué hora juegan hoy Liverpool vs Peñarol por la semifinal de la Liga AUF Uruguaya y dónde verlo en vivo?

Alexander Freeman de Estados Unidos, pelea con jugadores de Paraguay en el escándalo del final del partido
AMISTOSO

El lío de proporciones que se armó tras el triunfo de Estados Unidos, rival de Uruguay el martes, ante Paraguay; mirá el video

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos