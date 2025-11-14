Justicia imputó a una séptima persona por el atentado a Mónica Ferrero en su casa de Brazo Oriental

La Justicia imputó a una séptima persona por el atentado a la fiscal de Corte , Mónica Ferrero , en su casa de Brazo Oriental a fines de setiembre.

En este caso, se trata de un hombre de 48 años y con varios antecedentes penales , que se cree tuvo participación material en el atentado contra la fiscal .

El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal Especializado en Crimen Organizado de 2° Turno, dispuso la imputación por un delito de asociación para delinquir en concurrencia fuera de la reiteración , con un delito de atentado agravado en concurso formal con un delito de estrago, disponiendo como medida cautelar la prisión preventiva hasta el 13 de mayo del 2026 .

ATENTADO A FERRERO Imputaron al sexto detenido por el atentado a Mónica Ferrero: investigan si tiene nexo con Los Albín

La investigación a cargo de la fiscal Angelita Romano continúa su curso, se indaga si el crimen tiene nexo con la banda de narcotraficantes de Cerro Norte, Los Albín .

El último de los formalizados fue detenido a fines de octubre en un operativo de control de rutina de la Guardia Republicana, cuando se trasladaba por Malvín en un auto denunciado como robado.

La Policía inició una persecución en la que el infractor intentó deshacerse de celulares que luego fueron recapturados por las autoridades.

Las pericias a estos celulares, y a otros que ya se han incautado, tratan de verificar si existe un nexo con el narcotraficante Luis Fernández Albín, de la banda de Los Albín.

El atentado a la casa de la fiscal se investiga como una amenaza narco, teniendo en cuenta el rol de Ferrero en el combate a grupos del crimen organizado.

En particular se indaga si el atentado es en represalia a la incautación de más de dos toneladas de cocaína en una chacra de Punta Espinillo en agosto. Se estima que la droga, que iba a ser exportada al exterior, pertenecía al grupo Los Albín, vinculado, a su vez, con Sebastián Marset.

Durante la madrugada del atentado, los delincuentes ingresaron al patio de su casa, dispararon contra las paredes y detonaron una granada. No hubo personas heridas. "Estuve a 15 centímetros de que me mataran", dijo Ferrero durante una comparecencia en el Parlamento.

Los otro cinco imputados por el atentado a Mónica Ferrero: todos en prisión preventiva

Mónica Ferrero atentado Foto: Telenoche (Canal 4)

Por este caso hay cinco personas imputadas. El primero fue un hombre detenido el mismo día del crimen por brindar asistencia logística a los delincuentes que ingresaron al patio de la casa, que fue formalizado por asociación para delinquir, atentado agravado, estrago y receptación.

Luego imputaron a dos involucrados por los delitos de asociación para delinquir, receptación agravado e incendio. A uno de ellos también se lo imputó como coautor de un delito de atentado agravado y estrago, mientras que el otro recibió el delito de atentado agravado pero como cómplice.

Finalmente, el 8 de octubre fueron imputados dos hombres, padre e hijo. Uno de ellos por asociación para delinquir, atentado agravado y estrago y el otro por tráfico interno de armas y municiones y receptación agravada. Todos están en prisión preventiva.