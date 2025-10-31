Dólar
ATAQUE A LA FISCAL DE CORTE

Detuvieron a una nueva persona por el atentado contra la fiscal Mónica Ferrero

Por este caso ya hay cinco personas imputadas; el atentado ocurrió el 29 de setiembre en la casa de Ferrero en Jacinto Vera

31 de octubre 2025 - 15:59hs
20250402 Mónica Ferrero, fiscal de Corte interina en el Senado.
Foto: Inés Guimaraens

La Policía detuvo este jueves en la noche a una persona vinculada al atentado contra la fiscal de Corte Mónica Ferrero, informó Telenoche (Canal 4) y confirmaron a El Observador desde el Ministerio del Interior.

El hombre, detalló el citado medio, se trasladaba por Malvín en un auto denunciado como robado, por lo que la Policía inició una persecución. Durante la fuga, el hombre se deshizo de un celular. Alcanzó a ser detenido y ahora está en manos de la Fiscalía.

El ataque ocurrió el 29 de setiembre en la casa de Ferrero y su familia en el barrio Jacinto Vera. Delincuentes ingresaron al patio de su casa, dispararon contra las paredes y detonaron una granada. No hubo personas heridas.

"Estuve a 15 centímetros de que me mataran", dijo Ferrero este jueves durante su comparecencia en el Parlamento.

Por este caso ya hay cinco personas imputadas. El primero fue un hombre detenido el mismo día del crimen por brindar asistencia logística a los delincuentes que ingresaron al patio de la casa, que fue formalizado por asociación para delinquir, atentado agravado, estrago y receptación.

Luego imputaron a dos involucrados por los delitos de asociación para delinquir, receptación agravado e incendio. A uno de ellos también se lo imputó como coautor de un delito de atentado agravado y estrago, mientras que el otro recibió el delito de atentado agravado pero como cómplice.

Finalmente, el 8 de octubre fueron imputados dos hombres, padre e hijo. Uno de ellos por asociación para delinquir, atentado agravado y estrago y el otro por tráfico interno de armas y municiones y receptación agravada.

Todos están en prisión preventiva.

