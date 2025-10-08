Dólar
Compra 38,85 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
22°C
cielo claro
Jueves:
Mín  14°
Máx  23°

Siguenos en:

/ Nacional / ATENTADO CONTRA FERRERO

Atentado contra Mónica Ferrero: imputaron a los dos últimos detenidos, que además eran padre e hijo

En total ya son cinco los imputados por el atentado contra la casa de la fiscal; los dos últimos son padre e hijo

8 de octubre 2025 - 18:34hs
20250402 Mónica Ferrero, fiscal de Corte interina en el Senado.
Foto: Inés Guimaraens

La Justicia imputó este miércoles a dos hombres por el atentado a la casa de la fiscal Mónica Ferrero, que según confirmaron en la previa fuentes del caso a El Observador son padre e hijo, uno de los cuales además estaba privado de libertad.

Según fuentes del caso, el primero fue imputado por asociación para delinquir, atentado agravado y estrago con prisión preventiva hasta el 7 de abril, en tanto que la otra persona será investigado por tráfico interno de armas y municiones y receptación agravada con prisión preventiva hasta el 7 de enero.

El joven conducido desde prisión fue detenido en los últimos días en el barrio La Unión, por un delito de lesiones graves. Está vinculado a Los Albín, banda narcotraficante que opera para Sebastián Marset en Uruguay, y que se investiga como la ejecutora del ataque, consignó Telemundo.

Más noticias
Mónica Ferrero, fiscal de Corte
CASO FERRERO

Un nuevo detenido y un preso conducido a Fiscalía por el atentado a la casa de Mónica Ferrero

Mónica Ferrero, fiscal de Corte
CASO FERRERO

El nuevo detenido y el preso conducido por el atentado a la casa de Mónica Ferrero son padre e hijo: el mayor es un policía retirado

Las autoridades investigaban desde un principio un posible vínculo del detenido con el atentado a la casa de Ferrero, pero no había pruebas concluyentes. Este martes, con la evidencia necesaria, el recluso fue conducido ante la fiscal Angelita Romano.

Durante la misma jornada la Policía detuvo al padre del joven, un policía retirado de 55 años que sospechan también está implicado en el atentado.

Con ellos son cinco los imputados por el atentado. El primero fue un hombre detenido el mismo día del crimen por brindar asistencia logística a los delincuentes que ingresaron al patio de la casa, que fue formalizado por asociación para delinquir, atentado agravado, estrago y receptación.

El pasado viernes se imputó a los otros dos involucrados por los delitos de asociación para delinquir, receptación agravado e incendio. A uno de ellos también se lo imputó como coautor de un delito de atentado agravado y estrago, mientras que el otro recibió el delito de atentado agravado pero como cómplice.

Temas:

mónica ferrero Detenidos atentado

Seguí leyendo

Las más leídas

Flota de helicópteros iraníes. (Archivo)
PERFECT DAY

Estados Unidos investiga a una empresa uruguaya por facilitar la compra de insumos de helicópteros para el Ejército de Irán

Cierra otro colegio privado y ya van cuatro anuncios de bajas para el año lectivo próximo
EDUCACIÓN

Cierra otro colegio privado y ya van cuatro anuncios de bajas para el año lectivo próximo

El feriado no laborable de octubre para una importante cantidad de trabajadores uruguayos: cuándo cae y qué se celebra
CONSTRUCCIÓN

El feriado no laborable de octubre para una importante cantidad de trabajadores uruguayos: cuándo cae y qué se celebra

Conexión Ganadera: jueza mantuvo prisión domiciliaria de Cabral en Punta del Este y rechazó sanción al abogado, como sugirió el fiscal
RESOLUCIÓN JUDICIAL

Conexión Ganadera: jueza mantuvo prisión domiciliaria de Cabral en Punta del Este y rechazó sanción al abogado, como sugirió el fiscal

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos