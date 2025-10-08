Atentado contra Mónica Ferrero: imputaron a los dos últimos detenidos, que además eran padre e hijo

La Justicia imputó este miércoles a dos hombres por el atentado a la casa de la fiscal Mónica Ferrero , que según confirmaron en la previa fuentes del caso a El Observador son padre e hijo, uno de los cuales además estaba privado de libertad.

Según fuentes del caso, el primero fue imputado por asociación para delinquir, atentado agravado y estrago con prisión preventiva hasta el 7 de abril, en tanto que la otra persona será investigado por tráfico interno de armas y municiones y receptación agravada con prisión preventiva hasta el 7 de enero.

El joven conducido desde prisión fue detenido en los últimos días en el barrio La Unión , por un delito de lesiones graves. Está vinculado a Los Albín , banda narcotraficante que opera para Sebastián Marset en Uruguay, y que se investiga como la ejecutora del ataque, consignó Telemundo.

CASO FERRERO El nuevo detenido y el preso conducido por el atentado a la casa de Mónica Ferrero son padre e hijo: el mayor es un policía retirado

CASO FERRERO Un nuevo detenido y un preso conducido a Fiscalía por el atentado a la casa de Mónica Ferrero

Las autoridades investigaban desde un principio un posible vínculo del detenido con el atentado a la casa de Ferrero, pero no había pruebas concluyentes. Este martes, con la evidencia necesaria , el recluso fue conducido ante la fiscal Angelita Romano.

Durante la misma jornada la Policía detuvo al padre del joven, un policía retirado de 55 años que sospechan también está implicado en el atentado.

Con ellos son cinco los imputados por el atentado. El primero fue un hombre detenido el mismo día del crimen por brindar asistencia logística a los delincuentes que ingresaron al patio de la casa, que fue formalizado por asociación para delinquir, atentado agravado, estrago y receptación.

El pasado viernes se imputó a los otros dos involucrados por los delitos de asociación para delinquir, receptación agravado e incendio. A uno de ellos también se lo imputó como coautor de un delito de atentado agravado y estrago, mientras que el otro recibió el delito de atentado agravado pero como cómplice.