Las bengalas, Ruglio y Conmebol: ¿la AUF y el Gobierno se animarán a tanto?

¿Sabés cuántos hinchas fueron al último clásico? Solo pusieron a la venta 38.200 entradas de 50.000 lugares habilitados. Todo lo que salió a la venta fue agotado. Los pulmones se llevaron casi 13.000 entradas de cemento vacío. Comercializaron 12.230 entradas en la Ámsterdam (Peñarol), 12.230 en la Colombes (Nacional) y en las tribunas de la familia solo vendieron (por los pulmones) 6.800 Olímpica y América para aurinegros, y 6.800 en los mismos sectores para tricolores.

El sueño de Alarcón: "Un fútbol sin alambrados"

En medio de este descontrol, palabra que define en cuerpo y alma lo que ocurre en las tribunas, leo y releo aquella frase célebre del expresidente de Nacional, Ricardo Alarcón, de su sueño de “un fútbol sin alamabrados” que planteó hace 19 años, que no solo está cada vez más alejado sino que la AUF, el Ministerio del Interior y todos como sociedad permitimos que los violentos ganaran más metros cuadrados en las tribunas.

0000999329.webp Ricardo Alarcón, presidente de Nacional

En esa entrevista de octubre 2011 con Alarcón, en su quinto año de mandato en los tricolores, lo planteó de esta forma:

¿Sigue convencido que es posible un fútbol sin alambrados?

“Si es posible en el mundo es posible en Uruguay, si existe conciencia de lograrlo”.

Pero parece difícil.

“Pero no es así, porque en el fútbol hay menos violencia que en el resto de la sociedad, pero lo que sucede es que el fútbol tiene muy mala imagen. Obviamente que hay algunos asistentes a espectáculos deportivos con los cuales se tiene una tolerancia que no existe en ninguna otra actividad. ¿Por qué? Porque si usted va al cine y susurra, todo el público le pide que se calle la boca. En el fútbol la gente puede insultar, gritar, porque es parte del show, y eso que implica vivir el fútbol con pasión provoca que se traspasen algunos límites. Y ya no solo por insultar, porque en la televisión se escuchan cosas peores, pero sí digo que hay muchas irrespetuosidades fuera de lugar. Parece que si uno ama el fair play fuera flojito, o menos guapo que el otro. ¡Eso hay que cambiarlo! Porque aquí no hay ningún jugador de ningún club que sea maula ni se amilane, son todos bien hombres y ellos tienen un gran profesionalismo, pero un año juegan un equipo y al siguiente en otro, y cuando terminan los partidos intercambian camisetas y se abrazan, y además muchos de ellos son padrinos de los hijos de los otros, y los que se pelean son los que están afuera de la cancha, que nunca jugaron al fútbol, que no saben lo que es un vestuario y van a la tribuna para hacer una catarsis que no pueden contener en sus vidas personales, entonces de manera anónima se ponen a gritar. Y considero que no son más machos por tener esas características”.

Los enmascarados en las tribunas del fútbol uruguayo

Después de leer estas expresiones de Alarcón, te pregunto:

¿A vos te parece normal que 14 años después, lejos de avanzar hacia ese escenario que planteaba Alarcón (sabiendo que sería casi imposible), el fútbol se aleje más de ese ideal, y en la actualidad los clásicos en el Gran Parque Central y el Campeón del Siglo se disputen sin público visitante?

¿A vos te parece normal y oportuno que una persona enmascarada te entregue una bengala en la puerta de acceso a la Olímpica, sin ningún control, como ocurrió en la semifinal de la Libertadores de 2024 en el partido Peñarol vs Botafogo en el Estadio Centenario, para que la enciendas durante el partido o cuando quisieras, dentro de la tribuna, a riesgo de lesionar, lastimar o provocar quién sabe qué?

20250112 Hinchas de Peñarol barra brava Barra Amsterdam Domingo Burgueño Miguel, bengala Campus de Maldonado Serie Río de la Plata. Foto @OficialCAP Hinchas de Peñarol Foto @OficialCAP

¿A vos te parece que un funcionario de la AUF sea atacado por dos hinchas de Peñarol enmascarados en la puerta de la Ámsterdam en el último clásico porque les impidieron ingresar por no tener entradas, y el portero terminó sufriendo quemaduras en el cuerpo?

¿A vos te parece que un grupo de 300 hinchas de Peñarol amenazara con una avalancha para ingresar al Estadio Centenario, donde se jugaba el clásico de la Supercopa Uruguaya, y que la respuesta de Peñarol fue: abran las puertas para que entren todos?

En esta escalada de descontrol en las tribunas, ¿cuál será el próximo nivel que destrabarán los que se adueñaron de la tribuna bajo la bandera del caos y la violencia? ¿Y qué pasa si esa bengala del último clásico, que picó en la cancha o la que pegó en la Torre de los Homenajes te hace perder la vista, te provoca alguna lesión grave o te mata a vos o a tu hijo por estar en la tribuna de un estadio de fútbol?

La decadencia que nos dejó la pandemia

El 27 de noviembre de 2016, en el recordado clásico de la garrafa (aquel en el que un hincha de Peñarol lanzó desde la Ámsterdam el recipiente hacia un sector en donde estaba la Policía y no mató a nadie de milagro), marcó un punto de quiebre.

La implementación de cámaras de seguridad y la famosa lista negra, que aún impide el ingreso de los hinchas violentos a los estadios, blindó al fútbol a partir de 2017.

De un día para otro desparecieron los más violentos, y durante cuatro años el fútbol transcurrió en relativa calma.

Sin embargo, tras la pandemia de covid-19 (declarada en Uruguay en marzo 2020), cuando el público volvió a las canchas en setiembre 2021, las tribunas volvieron a ser terreno fértil para alimentar el descontrol.

clasico---db-125-jpg..webp Luis Suárez apronta la zurda para convertir un golazo en el clásico Nacional-Peñarol Diego Battiste

Apenas un año después, el 4 de setiembre de 2022 se jugó el último Nacional vs Peñarol con público visitante en los estadios de los grandes. ¿Te acordás que ocurrió aquel día, además de que fue el último clásico de Suárez? Un ómnibus del convoy de seguridad del Ministerio del Interior violentado, la tribuna visitante incendiada, el ingreso de una gallina inflable a la tribuna visitante, la pintada y los paraavalancha engrasados en la tribuna de Peñarol, el ataque con piedras de enmascarados de Nacional a los aurinegros, establecieron para los hinchas violentos un nuevo nivel destrabado. ¡Y sí, ganaron los violentos!

¿Sabías que durante los últimos cuatro años el gobierno y el fútbol trabajaron para implementar un protocolo que no pudieron terminar de cerrar ni poner en práctica?

¿Sabías que en el clásico de la Serie Río de la Plata de enero 2023 prohibieron el ingreso de banderas de más de un metro por dos y de pirotecnia? El operativo parecía un éxito porque la prohibición de los trapos gigantes tenía como objetivo impedir que los delincuentes que habitan las tribunas se escondieran detrás de los trapos para evitar ser captados por las cámaras de seguridad. ¿Y qué ocurrió? Que unos minutos antes que comenzara el partido, los hinchas de Peñarol bajaron de la tribuna Ámsterdam al talud, levantaron tapas de drenaje y comenzaron a sacar sus banderas y pirotecnia, que tenían escondidas, y las desplegaron en las tribunas. Inmediatamente los hinchas de Nacional, que estaban en la Colombes, se enfurecieron por la situación, plantearon su queja a quienes estaban al frente del operativo y también desplegaron todos sus trapos.

¿Y ahora? La dureza de Conmebol y el desafío que tiene la AUF

Durante todo 2024, impulsado por los éxitos del equipo de Diego Aguirre en la Copa Libertadores, el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, fue el alumno indisciplinado de la clase y desafió una y otra vez a Conmebol.

Ruglio alentó la pirotecnia en los partidos de Peñarol, aunque Conmebol le advertía que no estaba permitido.

Expuesto a la primera sanción dura, llegó a hacer público tras la intervención de los hinchas dentro del estadio con bengalas, un diálogo que tuvo con el vicepresidente Eduardo Zaidensztat porque el club sería multado por violar la reglamentación de Conmebol con el uso de estos elementos: "'Vamos a tomarla como una inversión en marketing’. Él se sonrió y me dijo: ‘No me dibujes las cosas, decime que va a venir una multa y yo la pago'".

Ignacio Ruglio festeja pase de Peñarol a semifinales ante Flamengo.jpg DANTE FERNANDEZ / AFP

Peñarol reincidió y el resultado fue una durísima sanción de Conmebol a Peñarol: el equipo de Aguirre jugará sus tres primeros partidos de Copa Libertadores 2025 de local sin público en las tribunas, con las grandes pérdidas económicas por recaudación y, lo peor, la ausencia de esos hinchas que hacen que el Campeón del Siglo sea un hervidero para los visitantes.

¿Sabías que, con ese dejo de irresponsabilidad que acompaña su gestión, Ruglio le comentó a Aguirre que como medida para desafiar a Conmebol, tras la sanción aplicada, había pensado llenar el estacionamiento del CDS de hinchas para que se hicieran sentir como en la tribuna? La sensata respuesta del entrenador, que reconoció la semana pasada, fue que no era lo más conveniente.

¿El resultado? En Peñarol saben que con Conmebol ya no juegan. Y que en la próxima tendrán sanciones más duras.

¿Qué ocurre en Uruguay? Al mismo tiempo que la semana pasada la AUF advirtió sobre el uso de bengalas en los estadios, recordó las sanciones que podrá aplicar a los clubes y que los hinchas ingresarán en la lista negra, ingresaron a la órbita de la Comisión de Disciplina de la AUF las denuncias del clásico de la Supercopa, que incluyen la bengala lanzada desde la Ámsterdam a la cancha y el ataque que sufrió un funcionario de recaudación en la misma tribuna.

Por esa razón, en estos días, los tribunales de la AUF tienen el sartén por el mango y la capacidad de seguir el camino que marcó Conmebol, en donde el efecto silencioso de la reincidencia se podrá transformar en el talón de Aquiles de quienes promueven el descontrol en las tribunas.

La primera sanción será una advertencia o apercibimiento, pero la segunda ya no podrá repetir el dictamen y tendrá que ascender a cierres de canchas, quita de puntos y multas, hasta que a los clubes les empiece a doler el desorden y caos que provocan sus hinchas.

¿Qué dijo Yamandú Orsi sobre la violencia en el fútbol?

El nuevo gobierno que asume en marzo con Yamandú Orsi, también tiene el desafío de acompañar a la AUF para ordenar el descontrol.

20241216 Presentación de los ministros de Yamandú Orsi para el gobierno 20252030 (13).JPG Yamandú Orsi Foto: Inés Guimaraens

“Yo pienso que hay que darle una vuelta de tuerca y debería haber un control mayor. Cuando se ha querido, las veces que se complica por algo trágico, como que ves que se aprietan las tuercas”, dijo el próximo presidente, el mismo día que también reveló: “El esquema que hoy más me convence, que es horrible lo que voy a decir, es el de clásicos sin hinchas visitante, es horrible ”.

En este 2025 la AUF y el Ministerio del Interior deberán expresar con coraje y dureza un ajuste. Algo similar a lo que ocurrió en la crisis de 2017, con las cámaras y la lista negra.

Es necesario reducir la vulnerabilidad en las tribunas del fútbol. Tan simple y tan difícil como eso. ¡Ah! Eso sí: aquello que soñaba Alarcón, por ahora, seguirá siendo un sueño inalcanzable.