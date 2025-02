Los problemas que Marcelo Bielsa tiene en el arco de la selección uruguaya para enfrentar a Argentina por Eliminatorias

Solo tres de ellos jugaron en los 25 encuentros del DT con la celeste, Rochet estuvo en 19, Mele 3 e Israel 2. Randall fue suplente en los amistosos de la fecha FIFA de marzo de 2024, pero no jugó.

El caso de Sergio Rochet: una rebelde lesión

El golero titular Sergio Rochet no juega en Inter de Porto Alegre desde el 8 de diciembre, entrena diferenciado, no hace fútbol y aún no tiene fecha de regreso a las competencias.

Cuando comenzó la pretemporada planteó dolores en la rodilla izquierda y el club decidió pararlo para recuperarlo, informaron los medios brasileños.

Sergio Rochet

Lo que sufre Rochet es una lesión tendinosa, cuya recuperación demanda tiempo.

De acuerdo a los informes publicados en Brasil, la lesión del golero uruguayo crea pequeñas cicatrices en el tendón y transforma su situación en una lesión crónica.

Sin fecha de regreso a tres semanas del partido con Argentina, le plantea un problema porque Rochet es el dueño del arco de Uruguay desde que en enero de 2022, Diego Alonso le entregó el arco. Desde entonces disputó 31 partidos, 12 en el proceso del entrenador anterior y 19 con Bielsa.

Franco Israel: de titular indiscutido a suplente

La situación del golero formado en Nacional es diferente, pero tampoco juega.

Franco Israel es el golero que Bielsa espera para el Mundial 2026, pero perdió la titularidad en Sporting de Lisboa.

Comenzó la temporada 2024-2025 como titular, pero después del 4-4 con Victoria Guimaraes del 3 de enero pasado ya no volvió y acumula 10 consecutivos esperando en la Liga de Portugal.

Franco Israel

Lo mismo ocurrió en la Champions, en la que fue el dueño del arco del club lusitano hasta el 29 de enero. Hasta ese momento había jugado los ocho encuentros. En febrero ya no volvió a competir y fue suplente en los dos últimos ante Borussia Dortmund.

También jugó en enero dos partidos por la Copa de Portugal.

Con Bielsa en la selección jugó dos partidos, amistosos, frente a Nicaragua el 14 de junio de 2023, en el primer partido del entrenador argentino en Uruguay, en la victoria 4-1 en el Estadio Centenario y ante la selección de Euskadi en la fecha FIFA de marzo 2024.

Santiago Mele: titular indiscutido y figura en Junior

La mejor opción para Bielsa, por regularidad en su equipo y rendimiento, es la de Santiago Mele, el tercer golero en su lista.

Mele es inamovible en Junior de Colombia, jugó los siete partidos de su equipo en esta temporada, cinco por la liga y dos por superliga. Además, en 2024 jugó todo el año (46 partidos) y fue una de las grandes figuras del fútbol colombiano.

Santiago Mele es uno de los adelantados de la selección de Uruguay, quien ya entrenó en el Complejo Uruguay Celeste

Con Bielsa debutó en el segundo partido del argentino en la selección, el 20 de junio de 2023 en el Estadio Centenario 2-0 ante Cuba.

Fue el único, además de Rochet, que jugó en las Eliminatorias, en octubre 2023 frente a Colombia cuando igualaron 2-2 en Barranquilla.

Su última participación fue en la fecha FIFA de marzo del año pasado ante Costa de Marfil, campeón de África, en Francia, en el partido que los celestes perdieron 2-1.

Al igual que Israel, en los otros partidos de la era Bielsa fue suplente de Rochet.

Randal Rodríguez: el cuarto golero de Bielsa, que tampoco juega

El golero campeón del mundo sub 20 en Argentina 2023, la cuarta opción para el arco que tomó Bielsa hasta el momento, tampoco juega.

Randall Rodríguez

Randall Rodríguez llegó al fútbol argentino a mediados del año pasado para defender a Vélez Sarsfield.

En la actual temporada lleva ocho partidos esperando en el banco de Vélez, por la Liga Profesional y por la Copa Argentina, el último encuentro frente a Midland 1-0.