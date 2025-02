Brian Rodríguez reconoció que se le "acomodaron los patitos", hizo encendidos elogios a Marcelo Bielsa y explicó qué fue lo que faltó para volver a Peñarol

“Antes de (Marcelo) Bielsa era un extremo al que le gustaba recibir en la banda y encarar. No tenía esfuerzo. Cambié mucho al ser más agresivo, tener más marca, atacar profundidad. Gracias a esas cosas que Marcelo vio en mí , hoy me permiten ser titular en América”, resumió en una frase el delantero de la selección uruguaya y de América de México, Brian Rodríguez , sobre el entrenador de la selección de Uruguay, Marcelo Bielsa .

La vida de Brian Rodríguez en México

A sus 19 años dejó Peñarol, club que lo formó, para pasar a Los Ángeles FC de la MLS, Almería de España, retornó por dos temporadas a Los Ángeles y lleva tres años en América.

Realizó la pretemporada con su club en San Diego y en la preparación vivió uno de los momentos más emocionantes de su carrera cuando Luis Suárez le consiguió la camiseta de Lionel Messi, que tiene en su casa en México, en un espacio dedicado a una colección de camisetas, calzados y recuerdos.

Rodrigo Aguirre, Luis Suárez, Brian Rodríguez y Sebastián Cáceres en Las Vegas Rodrigo Aguirre, Luis Suárez, Brian Rodríguez y Sebastián Cáceres en Las Vegas

“La camiseta más valiosa de las que tengo fue la última. Aprovecho a agradecer a Luis Suárez por conseguirme la de Messi, en el último amistoso que jugamos en Las Vegas. Le pedí a Luis si me hacía ese favor. Fue graciosa la anécdota porque estábamos en el túnel con (Sebastián) Cáceres y Rodrigo (Aguirre) y (Suárez) me recordó que tenía la camiseta de Lio para mí. Esperaba la camiseta, me la da y me iba cuando Luis me dice: ‘¿No me vas a dar la tuya para él?’. ‘¿Va a querer la mía?’, dije. ‘Obvio que la quiere’. En ese momento pensé que me estaba embromando, para qué va a querer la mía, decía”.

El delantero reconoció que se está sintiendo muy cómodo en América. “Empezar el torneo de titular era un objetivo personal. Siempre remarco tener la confianza del técnico porque me ayuda muchísimo. Él quiere lo mejor para mí y para el equipo. Con él tratamos de ver todos los partidos, como en la selección, después de cada partido me pasan un link y veo lo malo y lo bueno”.

Los elogios de Brian Rodríguez a Marcelo Bielsa

Insistió una y otra vez sobre el gran momento que está viviendo en México y cómo fue dejando atrás otras épocas.

Consultado acerca de qué fue lo que ocurrió para que se concretara ese cambio, explicó: “A veces pasan cosas que uno no controla y al pasar los años te vas dando cuenta. Empecé muy bien en la selección (en 2019), cuando era muy joven. Cuando el Maestro me dio la oportunidad de compartir con grandes jugadores. En ese momento solo tenía 19 años. Fui escalando pasos, que quizás no fueron los mejores en su momento pero no me arrepiento de nada porque crecí muchísimo. Para ser el jugador de hoy tuve que pasar por todo. Tuve un pasaje muy jodido en pandemia en Almería, no jugaba, solo entrenaba. Estaba en un lugar en el que no me sentía cómodo, pero nunca dejé de entrar ni de ser yo”.

Uruguay Colombia, eliminatorias 2026/Marcelo Bielsa Marcelo Bielsa, técnico de la selección de Uruguay Foto: Leonardo Carreño

Recordó la pandemia como “uno de los momentos más duros”. Esa etapa la vivió en Almería. “Me fue mal. No demostré lo que quería. Ese año en pandemia, en España no se podía salir a la calle. Estaban los militares en la calle. Nos cambiaron tres veces el entrenador”.

En la actualidad, con otra madurez, apunta a regresar a Europa: “Tengo la ilusión de volver a Europa. El mejor fútbol está allí. Es el lugar al que todos quieren llegar y son pocos los que lo logran. Hoy, con la cabeza y con los patitos alineados, como decimos nosotros, me siento muy confiado que puedo ir y puedo demostrar toda mi calidad en el esfuerzo que estoy haciendo en América y en la selección”.

Sobre las claves para el éxito que está transitando en este 2025, dijo: “Hoy es fundamental ser agresivo, sostener el ida y vuelta. El extremo que apareció en Peñarol en 2017, que (solo) recibía y encaraba, ya no está más. Ahora te piden más que eso, que es lo que estoy dando”.

7._LCM5273.webp Brian Rodríguez espera su convocatoria para la selección Leonardo Carreño

Consultado acerca de qué fue lo que le dio Bielsa, dijo: “Me aportó muchísimo. La llegada de Marcelo potenció a los jugadores de la selección. En poco tiempo se vieron los resultados. Marcelo te da herramientas para mejorar en el día a día, y la conexión que hay con su cuerpo técnico mientras estás en tu club. Nunca lo había vivido así. Hoy tengo argumentos para decir que Marcelo Bielsa ha mejorado mi fútbol”.

Y reconoció: “Estoy preparado para lo que necesite Marcelo”.

Cómo se sintió cuando el entrenador de la selección lo utilizó de 10: “No se corre tanto. El 10 debe leer más el juego, esa función es más posicional y hay que saber moverse detrás de los volantes. Es un rol que no lo tenía y de un momento a otro, en dos semanas, tuve que enfocarme en todo eso en los entrenamientos. Trabajé muchísimo para cumplir esa función. Si me das a elegir, a mí me gusta más pegado a la banda”.

A cuánto estuvo de volver a Peñarol en los últimos períodos de pase

Frente a la pregunta de qué tan cerca estuvo de volver a Peñarol en los últimos mercados de pase, respondió: “En la Copa América estuve muy cerca. Era un préstamo de Corinthians. Me iban a comprar a América y a ceder a Peñarol. Recuerdo que en ese momento hubo una frase, ‘si comprás una Ferrari no lo vas a querer prestar’, me quedó como que era obvio que no me iban a prestar. En ese momento no me sentía bien en América, no venía jugando, no entraba, incluso seguía yendo a la selección. No me sentía bien ni feliz como estoy ahora en mi equipo. Quería cambiar de aire y creía que Peñarol era lo mejor. Volver a casa, con mis compañeros, estar cerca de mi familia y amigos. Estuve muy cerca de volver a Peñarol”.

1564254764173.webp Brian Rodríguez en sus comienzos, en el segundo semestre de 2019, en Peñarol Camilo dos Santos

Ahora ya no se proyecta volviendo a Peñarol en el corto plazo. “Ahora estoy con la cabeza para ir a Europa. Estoy trabajando porque no es algo imposible. Mirando ejemplos como Maxi (Araújo), que estuvo en la liga de México y dio ese gran salto. Es un tema de madurez, de leer el juego. Hoy me siento otro tipo de jugador, con más conocimientos y espero dar ese salto”.

La entrevista completa: