Documento del Frente Amplio reconoce que el "relato negativo" de una oposición "beligerante" se "encarnó en gran parte de los montevideanos"

Pese a llegar a la elección con uno de sus mayores niveles de desaprobación en años y con toda la oposición conglomerada en la Coalición Republicana, el Frente Amplio volvió a ganar la Intendencia de Montevideo casi sin transpirar. Mario Bergara se impuso sin dificultades en la interna del oficialismo y aseguró una continuidad frenteamplista de tres décadas y media al mando del gobierno del departamento más poblado del país.

La izquierda advierte sin embargo varias luces amarillas y las consignó en un borrador del plan político de su Departamental en Montevideo. El texto, al que accedió El Observador, plantea que hay un "avance de las nuevas derechas" en todo el mundo con un "aumento del nacionalismo, el proteccionismo económico y el progresivo desmantelamiento de los estados de bienestar".

Eso, en el marco de lo que el Frente tilda de un "capitalismo financiero, extractivista y de control digital", lleva a una mayor "desigualdad" e "individualismo" en "desmedro de la noción de comunidad". Dentro de Uruguay, considera el oficialismo, eso se vio en el pasado gobierno de la coalición encabezada por Luis Lacalle Pou.

"En este escenario político, la oposición ha tenido una actitud beligerante dispuesta a trancar las acciones del gobierno nacional y del gobierno departamental", y con ello "instalando un relato negativo de los logros de los gobiernos frenteamplistas y los problemas en el departamento".

"Este relato que encarnó en gran parte de los y las montevideanas, también como consecuencia de algunas problemáticas que no supimos atender en su debida manera, planteó un escenario complejo para la obtención del gobierno departamental por parte de la fuerza política", admite el borrador frenteamplista.

Mario Bergara es el nuevo intendente de Montevideo, festejos en la sede del Frente Amplio Mario Bergara es el nuevo intendente de Montevideo, festejos en la sede del Frente Amplio Foto: Inés Guimaraens

El oficialismo consigna que logró conquistar una vez más la intendencia "aún con una campaña electoral que no logró entusiasmar a la población".

Pese a destacar la recuperación del Municipio F y un "pequeño aumento de la votación a los concejos municipales", para el Frente se "está lejos" de sus "expectativas". "En líneas generales entendemos que en esta instancia se avanzó hacia una campaña unitaria a nivel departamental respetando la pluralidad, la realización de actos centrales en los ocho municipios y la priorización de las campañas municipales con recursos humanos y materiales", destaca no obstante el plan político.

Eso sí, deja constancia: "Es necesario tener presente que más allá de los avances respecto a lo que fue la campaña de 2020 aún existen deficiencias que no debemos soslayar y que se expresan en falta de mayor apoyo de la fuerza política al tercer nivel de gobierno y al esfuerzo que se desarrolla a nivel territorial. Esto queda demostrado en la baja votación municipal frente a la departamental".

Centro de estudios territoriales

Entre sus líneas de acción a partir del Plan Político –que deberá ser oficializado por un plenario a fin de mes– el Frente Amplio enumera la "creación del centro de estudios territoriales" para planificar "ciudades más integradas", retomar "el vínculo de cercanía con la sociedad organizada a través de los consejos vecinales y "promover la coordinación de esfuerzos entre el gobierno departamental" con los ministerios de Desarrollo Social, Salud Pública, Vivienda e Interior para "llevar adelante durante todo el período" un "plan para la emergencia humanitaria".

Entre otras acciones, la izquierda también llama a una "participación activa desde los territorios en los conversatorios del Diálogo Social" convocado por el gobierno de Yamandú Orsi y la reinstauración de las "mesas de convivencia ciudadana" a "nivel municipal" en "coordinación con el Ministerio del Interior.