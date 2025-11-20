Dólar
TAXI

Desde este jueves suben las tarifas del taxi en Montevideo tras más de un año sin cambios

El servicio de taxis funciona bajo dos tarifas, las diurnas y las nocturnas y de domingos y/o feriados, que rigen de las 22:00 a las 6:00 horas

20 de noviembre 2025 - 8:58hs
Taxis estacionados en Montevideo

Taxis estacionados en Montevideo

Foto: Inés Guimaraens

Desde este jueves aumenta la tarifa del taxi en Montevideo tras más de un año sin modificaciones en los precios.

El presidente de la Gremial Única del Taxi, Óscar Dourado, definió en declaraciones consignadas por Subrayado (Canal 12) este aumento como un "ajuste menor", que verdaderamente es casi "intrascendente" para los trabajadores.

Dourado explicó después que los taxistas deben de "trabajar mucho" si quieren lograr un "ingreso moderado" con el que poder vivir.

El incremento será de $4 cada $100. De acuerdo con el consignado medio, los tarifarios completos se conocerán mediante los canales oficiales en las próximas horas.

El servicio de taxis funciona bajo dos tarifas, las diurnas y las nocturnas y de domingos y/o feriados, que rigen de las 22:00 a las 6:00 horas.

