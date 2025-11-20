Tragedia en Lavalleja: un niño de 9 años y una joven de 18 murieron ahogados en un tajamar

Un niño de 9 años y una joven de 18 años murieron ahogados en un tajamar en la tarde de este miércoles en el departamento de Lavalleja, confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía departamental a El Observador.

El hecho, divulgado en primera instancia por el medio local Vivo Cable Color, tuvo lugar en el kilómetro 99 de la Ruta 8, frente al local de ferias ganaderas de la zona de Cuchilla de Silvera.

Según informó el consignado medio, el menor cayó con su caballo y terminó en un tajamar. Al percatarse de la situación, la joven intentó rescatarlo lanzándose al agua, pero ambos murieron.

Fuentes policiales revelaron a El Observador que el menor estaba al cuidado de la joven y de su pareja, que oficiaban de padrastros. El niño se habría acercado al tajamar para bañar al equino cuando se produjo el accidente, detallaron las autoridades.

Pese a que Bomberos ya retiró los cuerpos sin vida y confirmó el desenlace fatal, las circunstancias del accidente aún están siendo investigadas por las autoridades locales.