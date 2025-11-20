Miss Universo 2025: con un traje inspirado en las amatistas, así fue el paso de la uruguaya Valeria Baladan por las preliminares en busca de un lugar en la final

La final del certamen Miss Universo 2025 tendrá lugar este jueves 20 de noviembre, a las 22 horas de Uruguay. El evento, que se realizará en Tailandia, tiene a la modelo uruguaya Valeria Baladan como representante nacional en busca de uno de los 30 lugares como semifinalista.

Baladan tuvo este miércoles sus desfiles en la ronda preliminar, en base a la que el jurado decide quiénes son las 30 representantes que clasifican a la instancia decisiva de un total de 120 competidoras. Este jueves, al comienzo de la ceremonia, se revelará quiénes son las modelos que superaron la ronda inicial.

Esa instancia preliminar consistió en tres desfiles: en traje de baño, en vestido de gala y en un traje típico o que represente elementos de la cultura del país al que defienden. A eso se suma una instancia de entrevistas a puertas cerradas, que también son tomadas como punto de evaluación por el jurado.

La primera de las tres pasadas por el escenario de Miss Universo para Valeria Baladan fue la de los trajes típicos. Para esa instancia, la modelo portó un vestido inspirado por las amatistas que se encuentran en el norte uruguayo, con tonos violetas y una capa, además de llevar en sus manos una de estas piedras semipreciosas.

Luego, tuvo sus desfiles en traje de baño y traje de gala, en preparación para el evento de esta noche. Hace algunas semanas, la representante uruguaya escribió en sus redes sociales "Uruguay, daré lo mejor de mí para dejarte en alto. Han sido tiempos difíciles, pero le hemos puesto todo el coraje y corazón para llegar a este momento".

Quién es Valeria Baladan, la representante uruguaya en Miss Universo 2025

La modelo que representa a Uruguay en esta edición del certamen de belleza es montevideana, licenciada en Comunicación, y en 2024 ya había sido elegida como la representante nacional para Miss Latinoamérica.

Elegida hace dos meses como Miss Uruguay, Baladan empezó en el modelaje como adolescente, pero no fue hasta el año pasado que ingresó al mundo de los certámenes de belleza.

La modelo de 24 años, y que este jueves buscará ser la sucesora de la danesa Victoria Kjaer Theilvig, es presentada por Miss Universo como "una encargada de proyectos creativos y comunicadora que mezcla disciplina con autenticidad. Es apasionada por contar historias y por el crecimiento personal, y usas sus plataformas para empoderar a otros a través de la confianza, la creatividad y el propósito".