Una semana para ver antes que nadie algunas de las películas más esperadas del año (y que pueden pelear por el Oscar)

Este jueves, uno de los momentos destacados del año cinematográfico en Uruguay volverá con una nueva edición. Se trata del Monfic , un festival que se organiza en las salas del complejo Movie Montevideo y que suele ser un buen momento para ver algunos de los títulos más importantes del año unas cuantas semanas (y hasta meses) antes de su estreno oficial.

En algunos casos son películas esperadas de Hollywood, títulos europeos aplaudidos en festivales o producciones que ya se apuntan a estar entre las animadoras de los próximos premios Oscar. La programación de este año —se puede ver completa en este link— tiene en total 22 películas divididas en cinco secciones , que se exhibirán desde este jueves 9 al miércoles 15 de octubre.

Lo nuevo del alemán Christian Petzold, uno de los cineastas europeos más destacados de la actualidad, llega en calidad de preestreno al Monfic, ya que la cartelera la tendrá de manera oficial en noviembre. El director de Transit, Phoenix, Undine y la reciente Un cielo rojo vuelve a reunirse con una de sus actrices predilectas, Paula Beer, para narrar la vida de una estudiante de música que da un giro inesperado cuando su novio muere en un accidente de tráfico y debe reevaluar su camino. Fechas: viernes 10 a las 19; domingo 12 a las 16.25.

La Grazia

La última película de Paolo Sorrentino, Parthenope, fue para muchos una especie de paso en falso para alguien a quien han llamado de forma reiterada el heredero del cine de Michelangelo Antonioni. En La Grazia Sorrentino parece, a juzgar por el entusiasmo que despertó el filme en los festivales por los que pasó, haber recuperado el pulso con la ayuda, además, de su viejo amigo y actor fetiche Toni Servillo. El tandem de la icónica La gran belleza regresa, entonces, en una película sobre un presidente italiano que, sobre el final de su mandato, queda frente a un par de encrucijadas morales. Fechas: domingo 12 a las 16.25.

La historia del sonido

El inglés Josh O'Connor y el irlandés Paul Mescal son dos de los actores más solicitados y exitosos del momento. Por eso, si una película los tiene de protagonistas absolutos de entrada capta la atención. La historia sigue a un talentoso cantante de la Kentucky rural que abandona la granja familiar para asistir a un Conservatorio de Música en Boston. Allí conoce a David, un encantador estudiante de composición musical que pronto es llamado a filas al final de la guerra. En 1920, ambos pasan un invierno recorriendo los bosques y las islas de Maine, recopilando canciones populares con el fin de preservarlas para las generaciones futuras, y entre ellos nace un vínculo especial. Fechas: viernes 10 a las 21.10 y miércoles 15 a las 16.15.

La máquina

Parece ser que el 2025 es el año en el que Dwayne "La Roca" Johnson se transformará en un actor de "prestigio", y eso es porque varios apuestan por una candidatura al Oscar por esta película de Benny Safdie —una de las cabezas del tándem de hermanos detrás de películas como Diamantes en bruto o Good Time—. La máquina carra la vida de Mark Kerr, una leyenda de las artes marciales mixtas y campeón de la UFC, cuya ferocidad en el octógono contrasta con las batallas personales que enfrenta fuera del ring. Fechas: sábado 11 a las 19.20, martes 14 de octubre a las 21.10.

La venganza

Aquellos que en 2018 se cruzaron con la película danesa La culpa, seguramente la recuerdan bien. En poco más de una hora, y con un único protagonista encerrado en una habitación durante toda la película, el cineasta Gustav Möller entregó uno de los thrillers recientes más potentes, crudos e ingeniosos de los últimos tiempos. Ahora el danés vuelve con otra película al ruedo, esta vez titulada La venganza. En ella una idealista funcionaria de prisiones se enfrenta al dilema de su vida cuando un joven de su pasado es transferido a la prisión donde trabaja. Fechas: domingo 12 a las 16.35 / miércoles 15 a las 18.45.

La virgen de la tosquera

El universo de la escritora argentina Mariana Enriquez de a poco empieza a encontrar su camino a la gran pantalla. Esta es la primera película basada en su obra y, si bien toma el título de uno de sus cuentos más famosos, une varios textos de su autoría para darle forma a una inquietante obra de terror latinoamericano. En La virgen de la tosquera, Natalia, Mariela y Josefina son amigas inseparables y están enamoradas de Diego, un amigo de la infancia, pero una chica mayor se roba su atención. Es entonces cuando Natalia pide ayuda a su abuela, que la adentrará en el reino de los hechizos y la magia negra. Fechas: jueves 9 a las 21.10 / domingo 12 a las 21.

Mente maestra

Otra película con el inglés Josh O'Connor como protagonista, esta vez de la mano de la directora Kelly Reichardt, una referente y favorita del cine independiente estadounidense. Nominada a la Palma de Oro en el último Festival de Cannes, Mente maestra se sitúa en un tranquilo rincón de Massachusetts donde un carpintero en paro se convierte en un ladrón de arte y organiza un audaz atraco. Él y dos cómplices entran en un museo a plena luz del día y roban cuatro cuadros, pero conservar las obras resultará más difícil que robarlas y el hombre se verá obligado a vivir como un fugitivo. Fechas: domingo 12 a las 19.35 / martes 14 a las 16.55.

Sentimental Value

Es una de las películas más esperadas del año y una candidata fuerte a meterse en el principal círculo de premios de la temporada que viene. Del director noruego Joachim Trier (La peor persona del mundo), Sentimental Value pone a dos hermanas, Nora y Agnes, frente a frente con su padre, el carismático Gustav, un antiguo director de renombre a quien hace años que no ven y que le ofrece a Nora, actriz de teatro, un papel en su próxima película. Nora lo rechaza y pronto descubre que le ha dado su papel a una joven y entusiasta estrella de Hollywood. De repente, las dos hermanas deben sortear su complicada relación con su padre y lidiar con una estrella estadounidense que se encuentra en medio de su compleja dinámica familiar. Con Renate Reinsve, Elle Fanning y Stellan Skarsgard. Fechas: sábado 11 a las 21:10.

Springsteen: música de ninguna parte

Si bien no falta demasiado para su estreno oficial —es el próximo 23 de octubre— aquellos ansiosos que tengan la necesidad de correr al cine a ver cómo el actor Jeremy Allen White se pone en la piel de Bruce Springsteen podrán hacerlo en pocos días. Esta película, dirigida por Scott Cooper, se enfoca en el momento en que el Jefe, saturado de la exitosísima gira de The River, se recluyó para grabar un disco oscuro, acústico y fundamental para su carrera: Nebraska. Fechas: miércoles 15 a las 21:10.

Un simple accidente

Ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Cannes, la última película del aclamado director iraní Jafar Panahi pone en escena a Eghbal, un hombre que junto a su esposa y su hija sufre un pequeño accidente automovilístico tras atropellar a un perro. Al pedir ayuda, el mecánico Vahid reconoce el sonido de la prótesis de Eghbal como el de su antiguo torturador de la cárcel. Convencido de que ha encontrado justicia, lo secuestra con ayuda de otros expresos para enterrarlo en el desierto. Pero a lo largo de un día intenso y clandestino, su conciencia se enciende: ¿y si se han equivocado? Fechas: sábado 11 a las 18.50.