Cambios en Canal 12: las razones detrás de las modificaciones en la programación que se verán a partir de esta semana

Canal 12 está en un momento de renovaciones y estrenos, algo que tiene en el programa Puesta a punto su gran apuesta. Conducido por Patricia Madrid, Bernardo Wolloch y María Eugenia "Tuque" García, esta suerte de "previa" a Telemundo lleva ya sus primera semanas al aire y se ha colocado como uno de los platos fuertes de la tarde de la señal. Pero ese estreno no es la única novedad en la grilla de La Tele.

Donde habrá más cambios, o en realidad novedades, será en la programación y en los horarios, ya que según informó TV Show el canal pasará a tener programación las 24 horas.

image ¿Qué quiere decir esto? Que las horas de la madrugada donde los contenidos se interrumpían, luego de la emisión del espacio contratado por la Iglesia Universal, ahora tendrán programas en emisión.

Por supuesto, serán repeticiones de ciclos grabados, y allí es donde la novedad de Puesta a punto aparece, porque será uno de los programas que se emitirán en ese horario. También habrá repeticiones de Esta boca es mía, el programa de debates que conduce desde hace ya varias temporadas Victoria Rodríguez.

El cambio comenzará a regir a partir de esta madrugada a las 03:15, e irá hasta el comienzo usual de la programación durante las mañanas.