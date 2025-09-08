"Estamos nerviosos": el simpático comienzo de Puesta a punto, el nuevo periodístico de Canal 12 con Patricia Madrid, Bernardo Wolloch y Tuque García

Cuando faltaban 15 minutos para las 18:00, Patricia Madrid le dio la bienvenida al público a "la nueva propuesta televisiva de La Tele". Este lunes finalmente se estrenó Puesta a punto , el nuevo programa periodístico de Teledoce con la conducción de Patricia Madrid y la co-conducción de Bernardo Wolloch y María Eugenia "Tuque" García .

"Estamos en este debut y lo queremos compartir con ustedes: estamos nerviosos" , dijo Madrid después de presentar a sus dos compañeros, los tres parados frente a una colorida pantalla curva que funcionaría como apoyo gráfico durante la emisión del programa, desde el pronóstico del tiempo de Matías Mederos hasta las emisiones de los móviles de Celina Pereyra .

Si bien la conductora aclaró que el equipo llegaba al estreno con "mucha práctica encima", reconoció cierta inquietud en el primer programa y decidió hacerle una pregunta personal a sus colegas que dio pie a un simpático comienzo de la transmisión: ¿Qué otras cosas les han generado ese nerviosismo?

CINE El cine uruguayo eligió a sus candidatas para los Premios Oscar y los Goya: estás fueron las películas elegidas

FILBA Vuelve el Filba a Montevideo: el festival literario tendrá dos días de actividades en cinco lugares de la ciudad

García no dudó: "16 de diciembre de 2023, nace mi hijo Alfonso", compartió. " Fue mi debut como mamá. Ese día fue otro día tan especial como este", agregó la periodista que hasta ahora trabajaba como cronista de calle en el informativo central y cursó su embarazo frente a la cámara del noticiero.

Wolloch, por otra parte, recordó un inicio algo accidentado: "Una vez a los 12 años fui a probarme a una escuelita de rugby. Primer día: me tiraron una pelota, la agarre mal, me doble el dedo. Dejé el rugby para siempre", contó.

Madrid reconoció que cuando vive un "día clave" suele sucederle algo particular: no logra "retenerlos" y cuando quiere recordar los detalles se le olvidan.

Después de un preámbulo en el que hablaron sobre la "buena vibra" del número 8 (el día de la primera emisión del programa) y sobre la cábala de vestir algo amarillo durante el estreno, iniciaron con un programa que fue desde la Rural del Prado hasta la llegada de la Selección Uruguaya de Fútbol a Chile por la última fecha de las Eliminatorias para el Mundial 2026 con Federico Buysan, y la actualización del ambiente deportivo local con Gonzalo Ronchi.

Puesta a punto se emitirá de lunes a viernes entre las 18:00 y las 19:00, en la hora previa al comienzo de la edición central del informativo Telemundo. Un planteo similar al que implementó Canal 10 con Subrayado Tarde (conducido por María Noel "Nole" Marrone, Danilo Tegaldo y Fernando "Nano" Folle).