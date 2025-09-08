Dólar
Compra 38,75 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
12°C
nubes
Miércoles:
Mín  11°
Máx  20°

Siguenos en:

/ Cultura y Espectáculos / TELEVISIÓN

"Estamos nerviosos": el simpático comienzo de Puesta a punto, el nuevo periodístico de Canal 12 con Patricia Madrid, Bernardo Wolloch y Tuque García

El nuevo ciclo se emitirá de lunes a viernes en la hora previa al comienzo de la edición central del informativo Telemundo

8 de septiembre 2025 - 21:14hs
Se estrenó Puesta a punto, el nuevo programa periodístico de Canal 12

Se estrenó Puesta a punto, el nuevo programa periodístico de Canal 12

Cuando faltaban 15 minutos para las 18:00, Patricia Madrid le dio la bienvenida al público a "la nueva propuesta televisiva de La Tele". Este lunes finalmente se estrenó Puesta a punto, el nuevo programa periodístico de Teledoce con la conducción de Patricia Madrid y la co-conducción de Bernardo Wolloch y María Eugenia "Tuque" García.

"Estamos en este debut y lo queremos compartir con ustedes: estamos nerviosos", dijo Madrid después de presentar a sus dos compañeros, los tres parados frente a una colorida pantalla curva que funcionaría como apoyo gráfico durante la emisión del programa, desde el pronóstico del tiempo de Matías Mederos hasta las emisiones de los móviles de Celina Pereyra.

Si bien la conductora aclaró que el equipo llegaba al estreno con "mucha práctica encima", reconoció cierta inquietud en el primer programa y decidió hacerle una pregunta personal a sus colegas que dio pie a un simpático comienzo de la transmisión: ¿Qué otras cosas les han generado ese nerviosismo?

Más noticias
Se obtiene deleite y conocimiento al leer libros
FILBA

Vuelve el Filba a Montevideo: el festival literario tendrá dos días de actividades en cinco lugares de la ciudad

Agarrame fuerte, la elegida uruguaya para el Oscar 2026
CINE

El cine uruguayo eligió a sus candidatas para los Premios Oscar y los Goya: estás fueron las películas elegidas

García no dudó: "16 de diciembre de 2023, nace mi hijo Alfonso", compartió. "Fue mi debut como mamá. Ese día fue otro día tan especial como este", agregó la periodista que hasta ahora trabajaba como cronista de calle en el informativo central y cursó su embarazo frente a la cámara del noticiero.

Wolloch, por otra parte, recordó un inicio algo accidentado: "Una vez a los 12 años fui a probarme a una escuelita de rugby. Primer día: me tiraron una pelota, la agarre mal, me doble el dedo. Dejé el rugby para siempre", contó.

Madrid reconoció que cuando vive un "día clave" suele sucederle algo particular: no logra "retenerlos" y cuando quiere recordar los detalles se le olvidan.

Después de un preámbulo en el que hablaron sobre la "buena vibra" del número 8 (el día de la primera emisión del programa) y sobre la cábala de vestir algo amarillo durante el estreno, iniciaron con un programa que fue desde la Rural del Prado hasta la llegada de la Selección Uruguaya de Fútbol a Chile por la última fecha de las Eliminatorias para el Mundial 2026 con Federico Buysan, y la actualización del ambiente deportivo local con Gonzalo Ronchi.

Puesta a punto se emitirá de lunes a viernes entre las 18:00 y las 19:00, en la hora previa al comienzo de la edición central del informativo Telemundo. Un planteo similar al que implementó Canal 10 con Subrayado Tarde (conducido por María Noel "Nole" Marrone, Danilo Tegaldo y Fernando "Nano" Folle).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/puestaapunto12/status/1965161409744175122&partner=&hide_thread=false
Temas:

puesta a punto Canal 12 Patricia Madrid Bernardo Wolloch Tuque García

Seguí leyendo

Las más leídas

5 de Oro
JUEGOS DE AZAR

5 de Oro: resultados del sorteo millonario del domingo 7 de setiembre en vivo

Una exfigura de Canal 12 que había pasado al gobierno de Orsi vuelve al periodismo: las explicaciones sobre su regreso y dónde trabajará
REGRESO

Una exfigura de Canal 12 que había pasado al gobierno de Orsi vuelve al periodismo: las explicaciones sobre su regreso y dónde trabajará

Luisana Lopilato
JUSTICIA

Justicia dará a conocer sentencia de denuncia millonaria de Luisana Lopilato a empresa de Uruguay por usar su imagen cuando era menor sin autorización

Carlos Silva fue arquero de Boca Juniors, Quilmes y otros clubes en Argentina
OBITUARIO

Murió de forma repentina un exarquero uruguayo que jugó en Boca Juniors y que fue ayudante de César Luis Menotti en Rosario Central

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos