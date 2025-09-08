Murió el periodista y crítico Yamandú Marichal, creador del premio Florencio, a los 91 años

Yamandú Marichal , periodista, crítico teatral y, entre otras cosas, creador de los premios Florencio , murió a los 91 años. La noticia fue anunciada por la Sociedad Uruguaya de Actores este lunes.

" Hombre de Teatro en todo su ser, íntegro, amable, generoso, hacedor del buen trato y la sonrisa sincera y respetuosa, padre del Premio Florencio, cuidándolo en cada edición con orgullo y amor" , escribieron desde la institución en su cuenta de Instagram.

"Seguramente en cada sala, en cada lugar donde se viva el teatro estará su butaca para siempre. Fuerte abrazo a Nevers, su compañera de vida y a toda su familia y amigos", cerró el comunicado.

REGRESO Una exfigura de Canal 12 que había pasado al gobierno de Orsi vuelve al periodismo: las explicaciones sobre su regreso y dónde trabajará

Marichal fue uno de los nombres importantes dentro de la crítica teatral uruguaya, e integró la Asociación de Críticos Teatrales del Uruguay y también la Asociación de Críticos de Cine del Uruguay. Fue parte de varios proyectos periodísticos vinculados al teatro y al cine, entre ellos el programa Detrás de la pantalla, que condujo junto a Jackie Rodríguez Statta.

En 1962, Marichal propuso la creación de un premio a lo mejor del teatro nacional, gesto que luego se consolidó en el Premio Florencio, galardón que se entrega de forma anual.

El sepelio será este mismo lunes en Previsión (Javier Barrios Amorín 1076), Sala 4, entre las 13 y las 15 horas.