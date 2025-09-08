Dólar
Compra 38,75 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
16°C
nubes
Martes:
Mín  12°
Máx  15°

Siguenos en:

/ Cultura y Espectáculos / MÚSICA

Murió a los 81 años Rick Davies, cantante del grupo británico Supertramp

Davies murió el sábado tras una lucha de más de 10 años contra un cáncer, según anunció la banda

8 de septiembre 2025 - 12:40hs
Supertramp_-_Rick_Davies_(1979)

Rick Davies, el cantante y cofundador del grupo de rock británico Supertramp, murió el sábado a los 81 años, tras una lucha de más de 10 años contra un cáncer, anunció el domingo la banda.

Davies cofundó en 1969, junto a Roger Hodgson, Supertramp, un grupo de rock progresivo que se hizo conocido por su megaéxito Breakfast in America, que vendió decenas de millones de ejemplares y ganó dos premios Grammy.

"Fue la voz y el pianista detrás de las canciones más emblemáticas de Supertramp, dejando una huella indeleble en la historia de la música rock", afirmó un mensaje publicado en la página del grupo.

Más noticias
Rick Davies
DOLOR EN LA MÚSICA

Muere a los 81 años Rick Davies, legendaria voz y alma de Supertramp

una exfigura de canal 12 que habia pasado al gobierno de orsi vuelve al periodismo: las explicaciones sobre su regreso y donde trabajara
REGRESO

Una exfigura de Canal 12 que había pasado al gobierno de Orsi vuelve al periodismo: las explicaciones sobre su regreso y dónde trabajará

"Su voz conmovedora y su toque inconfundible en el Wurlitzer se convirtieron en el corazón del sonido de la banda", agregó el grupo.

Davies, nacido en 1944 en Swindon en el Reino Unido, murió en su residencia en Long Island, en Estados Unidos, reportaron varios medios.

El músico, que era cantante y tecladista, compuso temas como Goodbye Stranger o Bloody Well Right.

Davies era el único miembro fundador de Supertramp que seguía en la banda desde la salida de Hodgson en 1983. En teoría, ya no tenía derecho a interpretar las canciones de este último en el escenario, como el éxito The Logical Song.

En 2015, el cantante anunció que padecía un mieloma múltiple, un tipo de cáncer de la médula ósea, y comenzó un "tratamiento agresivo" que obligó a Supertramp a cancelar una gira europea.

Pero la lucha contra la enfermedad lo consumió y el grupo nunca volvió a subir a los escenarios.

AFP

Temas:

Supertramp Música

Seguí leyendo

Las más leídas

5 de Oro
JUEGOS DE AZAR

5 de Oro: resultados del sorteo millonario del domingo 7 de setiembre en vivo

Los cuatro jugadores de la selección uruguaya que desafectó Marcelo Bielsa previo a jugar con Chile por las Eliminatorias
SELECCIÓN

Los cuatro jugadores de la selección uruguaya que desafectó Marcelo Bielsa previo a jugar con Chile por las Eliminatorias

Marcelo Bielsa y Enzo Sosa en los festejos de la selección uruguaya
SELECCIÓN URUGUAYA

Marcelo Bielsa como pocas veces se vio: se subió al escenario en los festejos de los futbolistas de la selección uruguaya tras clasificar al Mundial 2026; mirá fotos y video

Acreditan a embajador uruguayo en EEUU: es de carrera y la apuesta del gobierno para entender la política de Trump
RELACIONES EXTERIORES

Acreditan a embajador uruguayo en EEUU: es de carrera y la apuesta del gobierno para "entender" la política de Trump

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos