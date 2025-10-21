Metsul advierte por frente frío que se intensificará en Argentina y Uruguay hacia el fin de semana: cómo seguirá

Un nuevo frente frío se prevé que altere el clima en el sur, centro-oeste y sudeste de Brasil a partir de finales de esta semana, con lluvias y riesgo de tormentas aisladas . Según la información proporcionada por Metsul Meteorología , este sistema frontal se moverá más lentamente que el anterior, lo que hará que su influencia se prolongue por varios días, trayendo inestabilidad al centro-sur del país, así como a Argentina y Uruguay .

El frente frío comenzará a afectar las zonas de Rio Grande do Sul y áreas cercanas a la frontera con Uruguay desde el viernes 24 de octubre . Aunque el sistema frontal avanzará de manera gradual, se espera que intensifique su actividad sobre el centro de Argentina y el sur de Brasil durante el fin de semana. En Rio Grande do Sul , las primeras lluvias y tormentas se presentarán a partir del viernes, pero serán más fuertes el sábado , afectando principalmente al oeste del estado.

"Este nuevo frente frío ganará actividad y se intensificará sobre el centro de Argentina y Uruguay durante el viernes , potencialmente trayendo lluvias ya el viernes a puntos más al oeste de Rio Grande do Sul y áreas cercanas a la frontera con Uruguay ", detalla el organismo meteorológico brasileño.

El domingo 26 de octubre traerá lluvias más persistentes, que se extenderán hacia la mitad norte de Rio Grande do Sul y áreas de Santa Catarina y Paraná , con algunas lluvias también en Mato Grosso do Sul y Mato Grosso . Para el lunes 27 de octubre, el frente se consolidará y las lluvias llegarán a más zonas, extendiéndose por todo el sur y sureste de Brasil, afectando incluso áreas cercanas a São Paulo .

Tormentas y riesgo de granizo

A medida que el frente frío se desplaza por la región, se espera que tormentas aisladas de viento y granizo puedan presentarse, principalmente en las zonas del sur y centro-oeste de Brasil. Sin embargo, estas tormentas serán localizadas y no afectarán de forma generalizada a todo el territorio.

El clima previo a la llegada del frente será cálido, con temperaturas elevadas en varias zonas del sur de Brasil, especialmente en São Paulo, donde se anticipa un aumento brusco de la temperatura para el fin de semana. Este calor intenso será contrarrestado por la llegada del aire frío, lo que aumenta el riesgo de tormentas aisladas en el sur del país, sobre todo en los puntos más al oeste.

Volúmenes de lluvia

La cantidad de precipitación esperada con este frente frío varía considerablemente entre las regiones. Según los modelos meteorológicos analizados por Metsul, se proyectan volúmenes bajos de lluvia en algunas áreas, mientras que otras, como el oeste de Rio Grande do Sul y ciertas zonas entre la mitad norte de este estado y Paraná, podrían recibir fuertes lluvias, con acumulados de 50 mm a 100 mm o más.

La situación meteorológica continuará siendo inestable durante toda la primera mitad de la próxima semana, con lluvias dispersas que afectarán principalmente a Santa Catarina, Paraná y áreas cercanas a São Paulo, Minas Gerais y Goiás. El martes 31 de octubre, el frente frío cobrará fuerza, trayendo más lluvias a la región sur y sudeste de Brasil, y se espera que se mantenga una condición climática inestable hasta mediados de semana.