Dólar
Compra 38,70 Venta 41,10

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / BRASIL

En Brasil informan que América y Toluca de México, sondearon por Kike Olivera de Gremio, pero desistieron de su contratación

El delantero de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, desde hace dos meses vive momentos difíciles en Porto Alegre

24 de octubre 2025 - 16:17hs
Kike Olivera volvió a jugar en Gremio

Kike Olivera volvió a jugar en Gremio

El delantero de Gremio y de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, Kike Olivera, sigue viviendo días complicados en su actual club, Gremio de Porto Alegre, el cual, según informan en Brasil, pretende desprenderse de su ficha lo antes posible.

Como informó Referí, Kike Olivera fue multado por Gremio por motivos disciplinarios. Entre ellos, retrasos en la llegada a los entrenamientos e inasistencia a los almuerzos o cenas de las concentraciones. También concedió una entrevista a una emisora uruguaya en la que se quejó de no haber sido titular y eso molestó mucho a los dirigentes.

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol
PEÑAROL

Delegados de Peñarol analizan denunciar a Nacional y a Cerro ante la FIFA por una supuesta violación de un artículo respecto a "perjudicar a un tercero" por la fijación del Estadio Tróccoli

Ignacio Sosa 
PEÑAROL

Ignacio Sosa se va de Peñarol a jugar a Brasil en enero; mirá cuánto dinero le queda a los carboneros

América y Toluca de México lo querían, pero se bajaron

Tras la victoria sobre el Sao Paulo de la semana pasada, Kike Olivera compareció ante la prensa en la zona mixta y se disculpó con la afición de Gremio.

Es que los dirigentes de su club habían quedado molestos con una frase de una entrevista que brindó y que se quejó porque no venía siendo titular.

"Pido disculpas a la hinchada. Tanto a los hinchas como a mis compañeros por decir eso. La verdad es que no fue intencional", dijo.

Cabe indicar que Cristian Olivera fue el pase más caro en la historia del club gaúcho, que pagó US$ 4,5 millones por su ficha.

Este viernes, Bandeirantes de Porto Alegre informó que América y Toluca de México estaban interesados en contar con su ficha para la temporada venidera.

No obstante, agregó: "Al buscar información, los equipos se alarmaron y desistieron debido a lo que descubrieron tras bambalinas sobre el comportamiento diario del jugador. Gremio quiere negociar por el delantero, y Kike también quiere irse de Porto Alegre".

Temas:

Kike Olivera gremio América Porto Alegre Marcelo Bielsa Brasil selección uruguaya

Seguí leyendo

Las más leídas

La bandera que le hicieron hinchas de Galatasaray a Lucas Torreira
URUGUAYOS

El difícil momento familiar de Lucas Torreira, que pese a eso jugó por Liga de Campeones en un gesto que fue valorado por Galatasaray, antes de viajar a Uruguay; mirá su mensaje

Bandera robada de Peñarol por hinchas de Nacional
LIGA AUF URUGUAYA

El TAS dio un fuerte mensaje, respaldó a los tribunales de la AUF y brindó un llamado de atención para los reclamos de Nacional y de Peñarol

Ignacio Sosa 
PEÑAROL

Ignacio Sosa se va de Peñarol a jugar a Brasil en enero; mirá cuánto dinero le queda a los carboneros

Darwin Núñez
URUGUAYOS

"No entiendo las críticas a Darwin Núñez en Liverpool": excompañero del uruguayo en Benfica destacó que metió "muchos goles" en Anfield pero le exigían más por los millones que pagaron por él

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos