En Brasil informan que América y Toluca de México, sondearon por Kike Olivera de Gremio, pero desistieron de su contratación

El delantero de Gremio y de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, Kike Olivera , sigue viviendo días complicados en su actual club, Gremio de Porto Alegre, el cual, según informan en Brasil, pretende desprenderse de su ficha lo antes posible.

Pero más allá de que volvió luego de un buen tiempo a las canchas, Gremio lo multó debido a su comportamiento fuera de los campos de juego.

Como informó Referí, Kike Olivera fue multado por Gremio por motivos disciplinarios. Entre ellos, retrasos en la llegada a los entrenamientos e inasistencia a los almuerzos o cenas de las concentraciones. También concedió una entrevista a una emisora uruguaya en la que se quejó de no haber sido titular y eso molestó mucho a los dirigentes.

América y Toluca de México lo querían, pero se bajaron

Tras la victoria sobre el Sao Paulo de la semana pasada, Kike Olivera compareció ante la prensa en la zona mixta y se disculpó con la afición de Gremio.

Es que los dirigentes de su club habían quedado molestos con una frase de una entrevista que brindó y que se quejó porque no venía siendo titular.

"Pido disculpas a la hinchada. Tanto a los hinchas como a mis compañeros por decir eso. La verdad es que no fue intencional", dijo.

Cabe indicar que Cristian Olivera fue el pase más caro en la historia del club gaúcho, que pagó US$ 4,5 millones por su ficha.

Este viernes, Bandeirantes de Porto Alegre informó que América y Toluca de México estaban interesados en contar con su ficha para la temporada venidera.

No obstante, agregó: "Al buscar información, los equipos se alarmaron y desistieron debido a lo que descubrieron tras bambalinas sobre el comportamiento diario del jugador. Gremio quiere negociar por el delantero, y Kike también quiere irse de Porto Alegre".