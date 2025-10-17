Kike Olivera volvió a jugar en Gremio tras la lesión por la que no estuvo en la gira de la selección uruguaya, lo que generó polémica

El delantero Cristian “Kike” Olivera volvió a jugar en Gremio de Porto Alegre este jueves tras superar la lesión que lo tuvo inactivo en los últimos partidos de su club y por la que se perdió la gira de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa por Malasia para los reciente amistosos ante República Dominicana y Uzbekistán.

El atacante jugó 23 minutos en el partido en el que el tricolor gaúcho le ganó 2-0 de local a Sao Paulo por el Brasileirao.

“Victoria muy importante a seguir por este camino, vamos Grêmio”, comentó Kike Olivera con un posteo en su Instagram.

“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13”, agregó en su mensaje.

BRASIL La crítica despiadada de un periodista partidario de Gremio a Kike Olivera, porque publicó una foto de una calcomanía de Nacional

URUGUAYOS El guiño de Kike Olivera a Nacional mientras sigue en recuperación en Gremio de Porto Alegre; mirá la foto

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cristian Olivera (@cristianolivera967)

Volvió tras la lesión y la polémica con la selección

Kike Olivera volvió a jugar tras perderse los últimos tres partidos de Gremio ante Vitoria, en el que fue suplente, Santos y Bragantino, en los que no fue convocado por “problemas musculares", según el portal Transfermarkt.

El propio jugador señaló que sufrió un edema muscular, por lo que no estuvo en los últimos encuentros para recuperarse y no tener el riesgo de padecer una lesión mayor, como una rotura muscular.

Por estar en sanidad, Olivera no estuvo en la convocatoria de Marcelo Bielsa para la selección uruguaya en su gira por Malasia.

Gremio's Uruguayan forward #99 Cristian Olivera celebrates after scoringduring the Copa Sudamericana group stage football match between Brazil's Gremio and Peru's Atletico Grau at the Arena do Gremio stadium in Porto Alegre, Brazil, on April 8, 2025. SILV Festejo de Kike Olivera Foto: AFP

Eso generó molestia en la celeste. Según pudo saber Referí de una fuente cercana a la selección uruguaya, existió enorme malestar del cuerpo técnico encabezado por Marcelo Bielsa, con Kike Olivera.

El delantero de Gremio primero estuvo reservado para viajar a Malasia a disputar los encuentros contra República Dominicana y Uzbekistán, y luego quedó en la convocatoria final.

No obstante, Kike Olivera adujo estar lesionado y por eso no viajó. Desde el seno de la selección uruguaya se comunicaron con su club, Gremio, que en más de una ocasión, según supo Referí, informó que el delantero no tiene ninguna lesión.

Tras la polémica que se generó, al tomar estado público la situación, Olivera dio su versión de los hechos.

“La gente siempre habla y habla para criticar al jugador. Voy a dar mi versión: estoy cargado, con una lesión, no es un desgarro pero si es cargado y cuando hice el examen me salió edema, que es cuando el musculo está sumamente cargado. Por eso yo no viajé con la selección”, dijo el lunes 6 de octubre a El Espectador Deportes.

1700581322764.webp Kike Olivera AUF

Ante la pregunta de por qué Gremio le dijo a la selección uruguaya que no estaba lesionado, señaló: “Eso yo lo había escuchado también. Hablé con Gremio, ellos me dijeron que en el examen salió edema, que no es una lesión, pero que si entrenás o jugás fuerte, podés desgarrarte. Eso es lo que había entendido yo”.

El delantero consultó a Gremio para que le expliquen por qué le indicaron eso al cuerpo técnico celeste. “Les pasé un mensaje y todavía no me han contestado”, dijo el jugador que no ha estado convocado en los dos últimos partidos con su club.

“Me estaba recuperando de la lesión, por eso no sé de dónde salió el rumor ese de ahí. Si yo no hubiese estado lesionado, hubiera jugado los dos partidos con Gremio”, agregó.

Para Olivera hubo un "malentendido" en la situación. “La vengo peleando muchísimo para estar en el Mundial, pero esto fue un malentendido todo, de Gremio, de la selección, yo la voy a seguir peleando para estar en el Mundial”, dijo.

Además, señaló que a él le venía bien poder jugar estos amistosos y tener una oportunidad de sumar minutos en la selección. "Yo quería ir", dijo. "Tenía unas ganas tremendas de ir, si yo sabía que esta era mi chance de ganarme más un lugar en el Mundial".