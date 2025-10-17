Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / BRASIL

Pese a que volvió a jugar tras un tiempo en Gremio, Kike Olivera fue multado por el club y pidió disculpas

El delantero de la selección uruguaya regresó al fútbol, pero igualmente, su club no le perdonó actos de indisciplina

17 de octubre 2025 - 13:31hs
Festejo de Kike Olivera

Festejo de Kike Olivera

Foto: AFP

El delantero uruguayo Kike Olivera fue multado por su club, Gremio de Porto Alegre, por distintos actos de indisciplina llevados a cabo en los últimos días, más allá de que este jueves a la noche, retornó a las canchas con el equipo tras un buen tiempo sin hacerlo. A su vez, el futbolista pidió disculpas tras el partido.

Kike Olivera, de 23 años, jugó hasta ahora 34 partidos con Gremio en los que convirtió solo cinco goles.

La multa de Gremio y el pedido de disculpas de Kike Olivera

En los últimos días, Kike Olivera fue multado por Gremio por motivos disciplinarios. Entre ellos, retrasos en la llegada a los entrenamientos e inasistencia a las comidas de todo el grupo. También concedió una entrevista a una emisora uruguaya en la que se quejó de no haber sido titular y eso molestó mucho a los dirigentes.

Tras la victoria sobre el Sao Paulo, compareció ante la prensa en la zona mixta y se disculpó con la afición de Gremio.

"Pido disculpas a la hinchada. Tanto a los hinchas como a mis compañeros por decir eso. La verdad es que no fue intencional", dijo Olivera.

Y agregó: "Pero quiero agradecer a la hinchada y a mis compañeros por darme confianza. Bueno, hoy (este jueves) no anoté un gol, pero ganamos. Ganar es lo importante. ¡Vamos a por todas, Gremio!", dijo el uruguayo.

Gremio vuelve a jugar este domingo a la hora 20.30, contra Bahia, en el Arena Fonte Nova de Salvador. El equipo ocupa el undécimo puesto del Brasileirao con 36 puntos.

Temas:

Kike Olivera Cristian Olivera gremio Marcelo Bielsa selección uruguaya

