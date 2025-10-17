Pese a que volvió a jugar tras un tiempo en Gremio, Kike Olivera fue multado por el club y pidió disculpas

El delantero uruguayo Kike Olivera fue multado por su club, Gremio de Porto Alegre, por distintos actos de indisciplina llevados a cabo en los últimos días, más allá de que este jueves a la noche, retornó a las canchas con el equipo tras un buen tiempo sin hacerlo. A su vez, el futbolista pidió disculpas tras el partido.

Hace 15 días, Marcelo Bielsa. el técnico de la selección uruguaya, se molestó con él porque estaba entre los convocados para la doble fecha FIFA de octubre de Malasia, y adujo estar lesionado, mientras su club informaba lo contrario, como anunció Referí.

PEÑAROL Matías Arezo llegó a 30 goles en Peñarol, superó en uno a Maximiliano Silvera y con menos partidos; estos son todos los rivales a los que le anotó

PEÑAROL En medio de una crisis con la barra de Peñarol, Ignacio Ruglio se reunirá con parte del grupo de hinchas del club

Kike Olivera, de 23 años, jugó hasta ahora 34 partidos con Gremio en los que convirtió solo cinco goles.

La multa de Gremio y el pedido de disculpas de Kike Olivera

En los últimos días, Kike Olivera fue multado por Gremio por motivos disciplinarios. Entre ellos, retrasos en la llegada a los entrenamientos e inasistencia a las comidas de todo el grupo. También concedió una entrevista a una emisora uruguaya en la que se quejó de no haber sido titular y eso molestó mucho a los dirigentes.

Tras la victoria sobre el Sao Paulo, compareció ante la prensa en la zona mixta y se disculpó con la afición de Gremio.

"Pido disculpas a la hinchada. Tanto a los hinchas como a mis compañeros por decir eso. La verdad es que no fue intencional", dijo Olivera.

Y agregó: "Pero quiero agradecer a la hinchada y a mis compañeros por darme confianza. Bueno, hoy (este jueves) no anoté un gol, pero ganamos. Ganar es lo importante. ¡Vamos a por todas, Gremio!", dijo el uruguayo.

Gremio vuelve a jugar este domingo a la hora 20.30, contra Bahia, en el Arena Fonte Nova de Salvador. El equipo ocupa el undécimo puesto del Brasileirao con 36 puntos.