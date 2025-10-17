Matías Arezo llegó a 30 goles en Peñarol, superó en uno a Maximiliano Silvera y con menos partidos; estos son todos los rivales a los que le anotó

Peñarol volvió a los entrenamientos en Los Aromos en la mañana de este viernes con la mente puesta en el partido del domingo a la hora 18 contra Wanderers por la fecha 12 del Torneo Clausura que lidera, y en el que quiere volver a sumar de a tres puntos tras haber igualado en Durazno 2-2 ante Miramar Misiones el sábado pasado.

Como informó Referí, el técnico Diego Aguirre quedó preocupado por el rendimiento ante los cebritas en Durazno y los 2 puntos que se dejaron por el camino ante un rival que está cerca del descenso.

La dupla Matías Arezo y Maximiliano Silvera, ensayó en Los Aromos con el equipo titular y es una de las opciones por las que puede apostar Aguirre ante los bohemios, que también están complicados en el descenso.

Arezo llegó a 30 goles y superó a Maximiliano Silvera

Matías Arezo ha sido fundamental cada vez que ha jugado últimamente en Peñarol.

Solo por hablar de estos últimos dos encuentros, anotó un doblete contra Miramar Misiones, ingresando a los 45 minutos, para empatar 2-2 luego de ir perdiendo 2-0.

El pasado miércoles, también convirtió contra Defensor Sporting en la clasificación aurinegra a la primera final de la Copa AUF Uruguay.

Peñarol vs Defensor Sporting semifinal Copa AUF Uruguay Mathías Arezo gollll

En ese contexto, Matías Arezo llegó a 30 goles en sus dos pasajes en Peñarol, y superó por uno a Maximiliano Silvera, quien también anotó contra los violetas.

Arezo anotó esos 30 tantos en 56 encuentros disputados, en tanto que Silvera llegó a 29 en 89 partidos, lo que implica que el ex Gremio tiene mejor promedio, además de un gol más.

Estos fueron los equipos a los que le convirtió los 30 goles Matías Arezo en Peñarol:

La Luz (5 goles)

Defensor Sporting (4)

River Plate (3)

Boston River, Deportivo Maldonado, Miramar Misiones, Montevideo City Torque, Racing y Río Negro de San José (2)

Cerro, Danubio, Fénix, Millonarios (Colombia), Nacional y Progreso (1).