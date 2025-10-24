No a todos molestan: lluvias estratégicas para la cosecha de invierno y la siembra de verano

Lluvias: muy bien recibidas por trigos, cebadas y colzas, también en los suelos donde se van instalando los cultivos de verano.

Las lluvias de estas últimas horas llegaron justo para asegurar el cierre de ciclo de cultivos de invierno y un buen arranque para el maíz de primera que acaba de ser sembrado, así como para entrar a la ventana de siembra de soja con buen perfil de agua en el suelo .

Las precipitaciones eran “trascendentales” para completar el llenado de grano y definir los rendimientos de los cultivos de invierno, no sólo los cereales sino también la colza que está más cerca de sus fechas de cosecha, anticipaba Enrique Carlos Oyharzábal, presidente de la Asociación Agro-Pecuaria de Dolores (AAD), en el principio de la semana.

Factiblemente se puede completar una cosecha aceptable en volumen que permita afrontar los precios bajos con kilos.

Oyharzábal dijo en Tiempo de Cambio de Radio Rural que en un mercado de precios modestos para el trigo y la cebada es mucho más importante “sacar 1.000 kilos más por hectárea” que esperar una diferencia de US$ 20 en la cotización por tonelada.

“Creo que hay muy buenos rendimientos en las chacras”, afirmó.

“En trigo y cebada veo chacras cómodamente en 5.000 kilos por hectárea y superándolos, y algunas bastante más; dependemos de esta precipitación y alguna más para obtener esos rendimientos con buenas calidades”, dijo.

En colza hay diversas realidades que responden a las fechas de siembra y se esperan rindes dentro de los promedios de 1.600 a 1.700 kilos por hectárea, y en las chacras sembradas dentro de la ventana ideal con mejores desempeños.

Las oleaginosas volvieron a subir esta semana, acentuando el diferencial de cotizaciones frente a los cereales.

El presidente estadounidense Donald Trump volvió a enemistarse con Rusia, sancionando a las principales petroleras del país, y a acercarse a China, con fecha confirmada para una reunión con Xi Jinping el próximo viernes en Corea del Sur.

La soja debería estar bien arriba en la agenda, según las declaraciones de las últimas semanas.

La suba del petróleo de 6% tras las sanciones al petróleo ruso dio renovado sustento a la colza y parcialmente a la soja, también al aceite de girasol que alcanzó un máximo de 3 años.

En Europa la colza cerró la semana a US$ 551 por tonelada, recuperando US$ 13 por tonelada, casi 3%, a pesar de un ligero ajuste diario por toma de ganancias en la jornada del viernes.

La colza recuperó US$ 10 por tonelada

En Uruguay la colza recuperó US$ 10 y se acerca a los US$ 490 por tonelada, su mayor valor en un mes cuando se acerca la cosecha y as referencias vuelven a estar por encima de lo presupuestado a la hora de una siembra que alcanza más de 200 mil hectáreas.

Por girasol, que podría aumentar sensiblemente su área de siembra este verano, se ofrecen en Uruguay US$ 439 por tonelada, una cotización que se viene tonificando por la reducción de las cosechas en Ucrania y la Unión Europea, menores rendimientos en Rusia con una cosecha demorada y embarques enlentecidos en el Mar Negro.

La cosecha europea se estima en 8,5 millones de toneladas, recortada desde 10,2 millones de toneladas proyectada al inicio de la siembra.

El trigo cerró una semana positiva con un aumento de 1,7% en la cotización de la posición diciembre 2025 de referencia para el trigo y la cebada en Uruguay, que subió US$ 185 a US$ 188 en la semana.

La lógica de precios exige rendimientos muy altos para alcanzar un margen de equilibrio de 4.900 kilos por hectárea en los casos de productores que pagan renta.

El mercado se mantiene presionado por la abundante oferta mundial que fue elevada de 819 a 827 millones de toneladas por el Consejo Internacional de Cereales, un récord histórico que supera los 800 millones cosechados en la campaña 2024/2025.

Australia cosechará más de lo que se esperaba, 36 millones de toneladas, y Argentina proyecta 23 millones de toneladas de producción aunque con una luz de alerta por las heladas tardías pronosticadas para el próximo lunes y martes.

Por el lado de la demanda un factor potencialmente alcista es la posibilidad de que China tenga necesidad de importar más trigo por los daños de las lluvias excesivas en plena cosecha.

El trigo diciembre 2026 de próxima siembra, se encuentra en US$ 212 en Chicago: tal vez hay una perspectiva un poco mejor para el trigo en la próxima temporada.

Maltería Oriental cambió la referencia del precio de la cebada y ofrece un piso de US$ 192 por tonelada en el caso de que la cotización equivalente al trigo Chicago en diciembre se sitúe por debajo de esa referencia, para estimular la fijación que se encuentra en niveles muy bajos.

La soja pendiente de China

La soja subió un escalón en el mercado de Chicago y volvió a cruzar los US$ 400 por tonelada en la posición julio 2026, con mejoras semanales de 2,2% en la primera posición y 1,7% en la cotización de la soja de la próxima cosecha, que llevó las referencias en Uruguay a US$ 366 por tonelada de soja.

Una semana tranquila en lo geopolítico para la soja –al menos sin “sorpresas”– y la firmeza estuvo marcada por factores agrícolas y de demanda: más compras en EEUU de destinos no tan habituales que aprovechan los bajos precios de la oleaginosa estadounidense, y la posibilidad de una cosecha menos voluminosa de lo esperado según estimaciones privadas.

Algunos agricultores no están convalidando valores y almacenan sus cosechas a la espera de mejores precios.