Mercado ganadero caracterizado por una fuerte presión bajista de la industria frigorífica

Mercado ganadero en momentos en los que la industria procura que los precios se ajusten.

Desde la industria frigorífica algunas plantas dejaron de pasar precios y otras proponen 20-30 centavos de dólar por debajo , con entrada de ganados de corral para la faena de la Cuota 481 de noviembre, con una oferta que se retrajo y así se trancó la concreción de negocios en el mercado ganadero .

Si bien en otras ventanas de cuota la incidencia sobre los precios no ha sido tan significativa, el volumen de ganado encerrado para noviembre es mayor y da margen a los frigoríficos para concretar un ajuste que no se ha podido convalidar a lo largo del año, comentó Christopher Brown, director de Agro Oriental.

Se acentúa la disparidad en precios y entradas, que van de una semana a 15 días o algún día más.

INFORME El rubro ovino empieza a responder a estímulos y así están los precios del cordero, de la carne y de las lanas

“Hay intención de bajar cada dos días”, señaló el operador, con valores propuestos que van de US$ 5,15 a US$ 5,25 por kilo para el novillo de punta y entre US$ 4,85 y US$ 5 para la vaca gorda .

Las lluvias inciden en el mercado ganadero

“Esta lluvia es fundamental para que el productor vea la posibilidad de aguantar los ganados”, comentó.

Quienes convalidan estos valores por el momento son productores ganaderos que necesitan alivianar carga o sacar los animales para sembrar.

Para Brown, en unas tres semanas, cuando finalice la cuota el mercado tendrá más claridad, con cuadrillas kosher que ya están operando en algunas plantas y demandan novillos de carcasa pesada.

Cuando vuelva la presión de compra por ganados de pasto el mercado tendrá la referencia de en qué volúmenes aspira la industria a mantener la faena. La semana pasada repuntó a 44.156 cabezas, aunque en lo que va de octubre sigue por debajo de 2024.

El valor de la carne vacuna exportada

El mercado internacional sigue firme para la carne vacuna.

Desde la industria se observa un escenario estructural de valores elevados.

En el caso de la carne vacuna, la tonelada exportada alcanzó los US$ 5.699 en la última semana y en los últimos 30 días móviles se situó en US$ 5.100 por tonelada.

Aunque el precio sigue firme en octubre se registra una fuerte caída en los volúmenes de carne embarcados debido a las interrupciones de la actividad de carga en el puerto de Montevideo por el conflicto entre el sindicato y Terminal Cuenca del Plata.

El presidente de la Cámara de la Industria Frigorífica (CIF), Daniel Belerati, dijo que hay unos 600 contenedores con carne vacuna por un valor de US$ 150 millones parados en el puerto.

Otro industrial dijo que “no es viable hoy sacar toda la producción por puertos alternativos a Montevideo”, lo que compromete el cumplimiento de acuerdos.

Mientras esto pasa en lo interno, también las miradas están puestas en la región.

Se espera que en los próximos días Estados Unidos oficialice el acuerdo con Argentina que permitirá al país vecino pasar de exportar 20.000 a 80.000 toneladas de carne vacuna a ese mercado en condiciones ventajosas.

Mientras, el presidente de Brasil y Estados Unidos negocian una posible rebaja de aranceles, que tras el aumento de 40% impuesto por el país del norte del continente dejó a los brasileños fuera de mercado para la carne vacuna.

También ajusta el mercado de la reposición

El mercado de reposición empieza a acompañar al ajuste del gordo, algo esperable, comentó Brown, “pero aun así manteniendo muy buenos niveles de precios”.

Esta semana en el remate de Lote 21 Los terneros promediaron US$ 3,15 por kilo, una caída de 20 centavos (-6%) en comparación al remate anterior. El promedio al bulto fue de US$ 625. Los novillos de 2 a 3 años promediaron US$ 2,95 por kilo, una baja mensual de 2,6%.

El factor clima será clave: octubre cerrará con agua y se observa con atención cómo transcurrirá noviembre y diciembre en las puertas del verano.

La zafra de toros que entra en sus últimas semanas está anotando récords de demanda y de precios, con ventas prácticamente totales en los remates de cabañas y en las Expos a valores entre 20% y 30% superiores a los de 2024.

La lluvia también consolida una previa favorable para el próximo entore, con excelentes condiciones forrajeras, vientres en muy buen estado y un horizonte de volver a superar los 3 millones de terneros en la zafra 25/26.