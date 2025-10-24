Atención pescadores: quedó prohibida la extracción de corvina negra

Con el objetivo de proteger la población de corvina negra y asegurar la sustentabilidad del recurso para las futuras generaciones , se instauró una veda para los pescadores de esa especie, dispuesta por la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) .

La resolución correspondiente indica que la veda precautoria para la corvina negra (Pogonias courbina) establece la prohibición de su extracción bajo cualquier modalidad en todos los ríos y arroyos que desembocan en el Río de la Plata y en el Océano Atlántico, así como en las desembocaduras de las lagunas costeras.

La corvina negra forma cardúmenes reproductivos entre los meses de octubre y diciembre, lo que refuerza la necesidad de proteger sus zonas de desove.

La veda rige desde la fecha de la resolución (17 de octubre) hasta el 15 de enero de 2026 y las infracciones a la normativa serán sancionadas conforme a la Ley N° 19.175 y demás disposiciones vigentes, se apuntó en la resolución que tiene la firma del Dr. Oscar Galli, adscripto a la Dirección General de Recursos Acuáticos del ministerio.

Desde la DINARA se subraya, finalmente, que la medida responde al enfoque precautorio y a los principios de pesca responsable recomendados por la FAO, reafirmando el compromiso de Uruguay con la conservación de sus recursos acuáticos.

1698674609230.webp Corvinas negras.

Lo que la Dinara tuvo en cuenta para la resolución