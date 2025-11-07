Dólar
/ Cultura y Espectáculos / MURIÓ CACHO DE LA CRUZ

El emotivo encuentro entre Cacho y Maxi de la Cruz en La Máscara: el video de una de las últimas apariciones

Hace dos años, el artista se disfrazó de Rey León para cantar de incógnito en el programa conducido por su hijo

7 de noviembre 2025 - 16:28hs
Cacho de la Cruz junto a su hijo Maxi, en una de sus úlitmas apariciones televisivas
Cacho de la Cruz junto a su hijo Maxi, en una de sus úlitmas apariciones televisivas

El ícono histórico de la televisión uruguaya, Cacho de la Cruz, murió este viernes a los 88 años luego de luchar conta una enfermedad pulmonar. Precisamente una de sus últimas apariciones en la pantalla chica fue en el ciclo ¿Quién es la Máscara? de Canal 12, que conducía su hijo Maximiliano de la Cruz.

En junio de 2023, el referente de Canal 12 fue invitado a hacer una participación especial en el programa. En esa jornada fuera de concurso, Cacho de la Cruz se disfrazó de Rey León y cantó A mí manera, bajo la escucha de los investigadores que debieron adivinar de quien se trataba.

En esa oportunidad, algunos de los investigadores aventuraron la posibilidad de que la voz fuera la del conductor de El show del mediodía y Cacho Bochinche, aunque otros pensaron que se podía tratar del cómico Topa o el actor Silvio Soldán. Su personaje ya había participado hace dos semanas, cuando cantó Volaré.

Al grito de "¡fuera máscara!", su propio hijo desenmascaró a Cacho en una jornada que emocionó a todo el estudio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/teledoce/status/1666977329787142144?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1666977329787142144%7Ctwgr%5E995b65e6fae383bafee2351ba8aebd7f34e7ca0b%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.elobservador.com.uy%2Fnota%2Fel-emotivo-encuentro-entre-cacho-y-maxi-de-la-cruz-en-la-semifinal-de-la-mascara-mira-el-video-202369102745&partner=&hide_thread=false

"No puedo creer esto", decía el conductor del programa, mientras su padre contestaba "perdoná que te mentí tantas veces", en referencia a la manera en la que los participantes del programa deben mantener en secreto su vínculo con el ciclo.

"Yo estoy orgulloso de mis cuatro hijos, y él es el que más se acerca a mí en lo artístico", dijo luego Cacho, también visiblemente emocionado. Mientras se retiraba, Maxi lo saludó con un "¡Se va el rey Cacho de la Cruz!".

Este viernes, Canal 12 anunció la muerte del artista de 88 años. A la vez la señal se solidarizó con Maxi de la Cruz quien actualmente conduce el programa The Balls por esta pantalla.

