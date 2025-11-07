Dólar
Se conocieron los horarios en los que jugará la selección uruguaya el 15 y 18 de noviembre por fecha FIFA ante México y Estados Unidos

Los celestes dirigidos por Marcelo Bielsa tendrán unos días agitados a partir de la semana que viene

7 de noviembre 2025 - 15:20hs
Nahitan Nández con la selección de Uruguay

Nahitan Nández con la selección de Uruguay

Foto: Leonardo Carreño

La selección uruguaya comenzará la preparación de los dos partidos de la fecha FIFA de noviembre, en los que enfrentará a dos de los anfitriones del Mundial 2026, México y Estados Unidos, los próximos 15 y 18 de este mes, respectivamente.

Es que Federico Valverde finalmente no tiene lesión y podrá estar en ambos compromisos como capitán, luego de haber salido sentido en el último minuto de la derrota 1-0 ante Liverpool el pasado martes en Anfield Road por la Champions League.

Ya viajó una avanzada hacia México

Este jueves ya viajó una avanzada de la selección uruguaya hacia México.

Por su parte, y según informó la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), una parte del staff y cuerpo técnico viajará este sábado a la tarde y el resto volará el domingo también a la tarde.

El lugar de partido ante México será en Torreón, y hacia allí viajarán directo todos los futbolistas desde donde se encuentren. Los entrenamientos en dicha ciudad serán en el Centro Coahulia, al lado del Corona Stadium

Tal como viene aconteciendo últimamente con Marcelo Bielsa, habrá juveniles que viajarán como invitados para entrenar con la selección.

El sábado 15 de noviembre, Uruguay enfrentará a México, en el Corona Stadium, a la hora 23 uruguaya y el encuentro será transmitido por AUFTV, aunque seguramente, como viene ocurriendo, se plieguen los distintos cables del país.

Por su parte, el martes 18, la celeste jugará contra Estados Unidos en Tampa, en el Raymond James Stadium,

Ese partido comenzará a la hora 21 de Uruguay y también lo transmitirá en vivo AUFTV.

