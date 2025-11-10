Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este martes 11 de noviembre

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) pronosticó un martes 11 de noviembre de temperaturas altas y condiciones inestables en gran parte del país. Se espera que el día comience soleado y algo nuboso , pero hacia la tarde/noche se registrará un aumento de nubosidad y la posibilidad de precipitaciones y tormentas , acompañadas de fuertes vientos .

En Montevideo, se espera una mínima de 13 °C y una máxima de 28 °C . La mañana comenzará con cielo claro y algo nuboso , con viento del noreste de 10 a 30 km/h , con rachas de hasta 40 km/h .

Sin embargo, las condiciones se deteriorarán a medida que avance el día. Durante la tarde y la noche , se prevé un aumento de nubosidad y la llegada de precipitaciones y tormentas , con viento del norte de 20 a 40 km/h , que variará hacia la noche a viento variable de 10 a 20 km/h .

En la región Este, las temperaturas oscilarán entre 8 °C y 28 °C . El día arrancará con cielo claro y algo nuboso , con períodos de nubosidad y neblinas en la mañana . El viento soplará del noreste entre 10 y 30 km/h .

A partir de la tarde y noche, se espera que las condiciones empeoren, con aumento de nubosidad, precipitaciones y tormentas, además de rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras.

Oeste

El pronóstico para el Oeste incluye mínima de 13 °C y máxima de 29 °C. En la mañana, el cielo se mantendrá claro y algo nuboso, con viento del noreste de 10 a 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h.

En la tarde y noche, la nubosidad aumentará y las condiciones desmejorarán, con precipitaciones y tormentas, y viento fuerte del norte, con rachas de hasta 40 km/h. En el sur del país, se esperan rachas de 50 a 60 km/h.

Norte

El Norte experimentará temperaturas de entre 13 °C y 30 °C. El día comenzará claro y algo nuboso, con viento del noreste de 20 a 30 km/h y rachas de hasta 40 a 50 km/h.

Por la tarde y la noche, las condiciones empeorarán, con precipitaciones y tormentas y viento del noreste de 10 a 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h, mientras que en el sur de la región las ráfagas podrán alcanzar 50 a 60 km/h.