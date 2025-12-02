La empresa Prodhin se vendió a un magnate brasileño apodado "el Rey de los Huevos"

Prodhin , la empresa uruguaya de mayor producción de huevos del país, concretó recientemente su venta al empresario brasileño Ricardo Faría , dueño del holding Global Eggs .

La reciente compra confirmada a Café y Negocios por fuentes del sector tuvo su puntapié con la venta del 37% de la compañía que estaba en manos de los empresarios Diego Balestra y Ricardo Claramunt . La parte mayoritaria, en principio, prefirió no vender, pero luego dio marcha atrás y comenzó las negociaciones con Faría con quien actualmente se encuentran en el cierre del proceso de compra-venta.

Fuentes vinculadas a la empresa fundada por capitales 100% uruguayos en 1979 sostienen que la venta de la parte que corresponde a Balestra y Claramunt es producto del recambio generacional, puesto que no tenían sucesión para dejar su lugar al frente del negocio.

La transición societaria interna aún no se llevó a cabo. De hecho, en el último directorio que la empresa celebró el pasado jueves todavía se mantuvo el mismo representante que tenían Balestra y Claramunt, sin un director que responda a Faría.

Los trabajadores de Prodhin están al tanto del traspaso de la parte minoritaría, pero aún oficialmente no se les confirmó la venta total. De todos modos, se presume que la estructura permanecerá como hasta ahora y que la incorporación de Faría potenciará a la empresa a largo plazo.

La compañía que estaba integrada, hasta ahora, por cuatro avícolas uruguayas comprende centros de reproducción, incubación, cría, recría, producción comercial, clasificación, industrialización, comercialización, y tiene centros logísticos en Montevideo y Maldonado.

Algunas de sus líneas de negocio están en la producción de pollitas, la distribuidora de huevo cáscara -donde está su principal línea de negocios- y la planta de huevo líquido que abastece a grandes consumidores y elaboradores. En esta planta Prodhin emplea directamente a 250 personas, luego, indirectamente, trabaja con nueve granjas donde se desempeñan alrededor de 150 empleados en total.

En la actualidad, la empresa que ya cuenta con más 600.000 de gallinas en sus diferentes granjas, se dedica exclusivamente a abastecer al mercado local. En este sentido, la adquisición de Faría representa una oportunidad para Prodhin y para la industria uruguaya de salir al mundo, según las fuentes consultadas.

Allegados al sector avícola apuntan a que el estatus sanitario de Uruguay fue clave para decidir esta inversión por parte del magnate brasileño que desde su país de origen exporta a grandes mercados como Japón y Emiratos Árabes.

Faría visitó las granjas de la parte minoritaria de la empresa a comienzos de noviembre y se presentó con los empleados como el nuevo dueño de la compañía. Se estima que volverá al país en diciembre y, según señalan fuentes vinculadas al sector avícola, Faría podría estar interesado en adquirir otras dos granjas más para potenciar su negocio de producción de huevos.

¿Quén es Ricardo Faría, el rey del huevo?

Faría es una potencia en el rubro de la producción de huevos a nivel mundial y es titular de Global Eggs, una de las cinco empresas productoras más grandes del mundo. Opera en Brasil (con la marca Granja Faría), en España ( con Hevo) y en marzo de este año adquirió Hillandale Farms en Estados Unidos por US$1.100 millones, según publicó Financial Times.

Tras esa adquisición, Global Eggs, presente en más de 20 países, alcanzó la producción de más de 13.000 millones de huevos al año.

En un comunicado de prensa emitido luego de esa compra y publicado en Reuters, Faría afirmó: "La operación en Estados Unidos es más grande que nuestra operación en Brasil y Europa juntas, por su complejidad y cadena de distribución".

El holding Global Eggs inició formalmente sus operaciones el año pasado para la expansión internacional de Granja Faría, la firma brasileña fundada en 2006.