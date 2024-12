La increíble historia de Flavio Perchman: ganó Martini Pregunta, sacó campeón a Aguada, no tuvo para pagar el teléfono y ganó las elecciones de Nacional en dos meses

De todas formas, no se agota acá, para más adelante buscará cumplir el sueño de ser presidente, paso que no quiso dar en esta instancia porque entendía que primero debía recorrer una etapa como dirigente. Ese proceso será como vicepresidente de Ricardo Vairo, el nuevo presidente tricolor.

El día que ganó el concurso de Martini pregunta

Hincha de Nacional y gran amante del fútbol, en el año 1993 se presentó al concurso Martini Pregunta por $ 30.000 de canal 12, para someterse a preguntas de los clásicos entre 1977 y 1992. ¿Qué ocurrió? Lo ganó.

En este video se puede observar aquella presentación del ahora vicepresidente de Nacional:

Embed - Martini Pregunta - Flavio Perchman

¿Cómo se preparó para aquel importante concurso que marcaría otro punto de quiebre en su vida? "Elegí a Eduardo Rivas, porque entendía que era el que más sabía y sabe de fútbol en Uruguay, y que tiene mucha memoria. Lo contacté, y a raíz de eso quedó un vínculo hasta estos días. La preparación fue muy difícil porque prácticamente no había bibliografía. La información estaba en los diarios y en lo que recordabas. Tenía que intuir preguntas, porque nadie te iba a preguntar quién remató un córners, si esa jugada no tuvo consecuencias. En base a eso inicié el camino de Martini Pregunta. De todas formas, el primer día que estaba en el panel de Teledoce decía para adentro, ‘¿Qué hago acá?’. Cuando escuché la música del inicio del programa me entró un poco de cosa, porque no quería perder en los primeros programas, conocía a mucha gente y vendrían las gastadas. Al final, salió perfecto. Salvo dos preguntas difíciles, no tuve problemas. Una, la más difícil, fue un clásico en el Campeonato Colombes que daba puntaje para la Liguilla, que terminó 0-0 en los 90, 0-0 en alargue, y se definió por penales. Habían errado tres en Nacional y dos en Peñarol. En aquel equipo de Nacional habían jugado muchos juveniles, y siempre tuve una duda, pero ante la duda respondí que había errado Washington Castañero, que finalmente fue la respuesta correcta. Fue ese tiro que pega en el palo y entra, o ese que da vuelta en el aro y cae en la red. Al programa siguiente gané todo el premio”, resumió Perchman sobre aquella experiencia en una charla con Referí en 2020.

Aquella participación en Martini Pregunta lo acercó al exentrenador de la selección uruguaya, Óscar Washington Tabárez.

¿Por qué llegó al Maestro? "Necesitaba saber quién había sido el capitán el 8 contra 11, porque tenía una duda. Lo llamé para confirmar la información, así como llamé a un montón de jugadores y entrenadores para corroborar datos. A partir de allí se generó una gran relación y después de cada programa me llamaba. Años después, cuando fue a Milan, me invitó a ir, pero había nacido mi hija y no pude viajar. ¿Vos sabías que en un clásico Morena jugó con la 16? En aquel momento tuve que llamarlo para confirmar ese dato. De la misma forma que con Hugo de León hablé mucho mientras me preparaba para el concurso”, apuntó.

Finalmente, luego de trazar objetivos y alcanzarlos, tomó otro rumbo.

El día que nació el empresario de fútbol

En 1999 encontró su lugar en el fútbol (para esa etapa de su vida, cuando tenía 34 años): como empresario y gestor de la carrera de futbolistas y entrenadores. Esa etapa la cerró con singular éxito este año.

De todas formas, los comienzos de aquel periplo lo enfrentaron a situaciones, como por ejemplo, que no tenía dinero para pagar el teléfono. En ese momento ya tenía a sus dos hijos.

De todas formas, en ese proceso de crecimiento y de buscar hasta encontrarle el lugar que quería, abrió la puerta que lo llevaría a manejar a más de 40 jugadores, entre ellos llevó a Ronald Araújo a Barcelona, al entrenador Martín Lasarte, y a gestionar a Racing, primero, y a la Sociedad Anónima Deportiva de Rentistas, con la que fue campeón del Apertura, vicecampeón del Uruguayo en 2021 y lo clasificó a la fase de grupos de la Copa Libertadores, en una actuación histórica para el club del Cerrito de la Victoria.

Flavio Perchman Flavio Perchman

Paralelamente fue presidente de Aguada al que también, con su singular estilo, lo llevó a ganar tres Ligas Uruguayas, la primera después de 36 años en los que el club más popular del básquetbol no consiguió levantar el trofeo como mejor a pesar de invertir presupuestos millonarios.

También su historia cuenta que un día dejó de estudiar en segundo año de Ciencias Económicas y se propuso ir al Mundial de Italia 1990. Sus padres no podían creer el rumbo que tomaba su vida. Pero allá marchó. Descubrió un mundo nuevo y al regreso montó su primer negocio. Una pizzería en Monte Caseros y Garibaldi.

Cumplió su primer sueño en Nacional

En las elecciones del pasado sábado los socios le confiaron la vicepresidencia del club y el proyecto de fútbol para los próximos tres años.

Perchman es hoy en Nacional el presidente del fútbol.

Asumió la responsabilidad de tomar todas las decisiones, y, sin que le tiemble el pulso, toma riesgos. Muchos riesgos porque estará todo el tiempo expuesto no solo porque para el hincha tricolor lo único que vale es ganar sino porque por su estilo de comunicación, muchas veces provocador, genera tirria, pero también le brinda la confianza que lo lleva a conseguir los objetivos.

¿Sabías que durante toda la campaña electoral se expresó ganador y lo dijo sin vueltas: "Vamos a ganar las elecciones"? Una frase que cualquier asesor de campaña hubiera vetado para evitar quedar demasiado expuesto. ¿Qué ocurrió? Ganó y hoy integra lo que puede ser una directiva histórica de Nacional con tres expresidentes, Alejandro Balbi, José Decurnex y Eduardo Ache, sentados en la misma mesa de 11 miembros y como no se recuerda en la historia del club.