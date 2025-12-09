Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / MUNDIAL 2026

Quiso picar el penal y lo erró: Arabia Saudita, rival de Uruguay en el Mundial 2026, perdió ante Marruecos por la Copa Árabe de la FIFA

Arabia Saudita, rival de Uruguay en el Mundial 2026, perdió de local ante Marruecos por la Copa Árabe de la FIFA

9 de diciembre 2025 - 8:16hs
La selección de Arabia Saudita, rival de Uruguay de Marcelo Bielsa en el próximo Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, perdió 1-0 ante Marruecos por la Copa Árabe de la FIFA, en el lujoso Estadio Lusail de Catar, país donde se disputa el torneo desde el 1° al 18 de diciembre.

El encuentro correspondió a la tercera fecha de la fase de grupos y con la victoria, los marroquíes quedaron primeros en la serie, asegurándose el pase a cuartos de final, fase a la que los saudíes ya estaban clasificados.

Karim El Berkaoui fue el autor del gol del partido en el que los africanos mantuvieron la diferencia con una férrea defensa.

Arabia Saudita, dirigida por Herve Renard, formó con un 1-5-4-1 con los siguientes jugadores: Abdulrahman Al Sanbi; Ali Majrashi, Nawaf Boushal, Abdulelah Al-Amri, Waleed Al-Ahmed, Mohammed Sulaiman; Musab Al Juwayr y Murad Al Hawsawi; Abdulrahman Alobud y Saleh Aboulshamat; y Saleh Al-Shehri.

El equipo saudí tuvo un penal en el que pudo igualar, pero Abdullah Al Hamdan falló el remate al intentarlo picar como el “Loco” Abreu.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alekhbariyaSPO/status/1998091249509617742&partner=&hide_thread=false

De esa forma, sumaron una derrota en un partido que tuvo récord para la Copa Árabe 2025, con más de 78.000 espectadores presentes.

En su próximo duelo, Marruecos se enfrentará a Siria, mientras que Arabia Saudita se medirá contra Palestina.

El equipo saudí integra el grupo de Uruguay en el Mundial 2026 junto a España y Cabo Verde.

