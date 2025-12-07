Uruguay y España ya tienen historia de haber jugado en otros Mundiales en Guadalajara; la celeste fue obligada por FIFA, tras una movida de Brasil, de cambiar de sede en 1970

Uruguay y España en la Copa Confederaciones 2013, con Diego Lugano a la cabeza

El Mundial 2026 tuvo entre viernes y sábado el sorteo realizado por la FIFA en Washington DC. En la primera jornada, se sortearon los grupos y allí se supo que la selección uruguaya enfrentará a España, Cabo Verde y Arabia Saudita.

Por su parte, el sábado, la FIFA confirmó el calendario completo de los partidos y los horarios de los mismos.

Uruguay y España jugarán el último partido del Grupo H el 26 de junio en Guadalajara, México, a la hora 21 uruguaya.

Tanto Uruguay como España, ya han jugado en Guadalajara y lo hicieron por diferentes Mundiales.

La celeste cayó en 1970 en las semifinales 3-1 ante Brasil en la cancha del Estadio Jalisco, luego de una movida brasileña ante la FIFA, ya que los norteños debían haber subido a la altura del DF mexicano para enfrentar a los uruguayos, que habían dejado atrás a Unión Soviética tras alargue.

Por su parte, España visitó Guadalajara para la Copa del Mundo de 1986, primero, cayendo ante Brasil en el Jalisco 1-0, y después venciendo a Irlanda del Norte en el Estadio 3 de Marzo 2-1.

Ahora, tanto uruguayos como españoles se enfrentarán entre ellos en dicha ciudad.