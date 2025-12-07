Dólar
Compra 37,85 Venta 40,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Selección / MUNDIAL 2026

Uruguay y España ya tienen historia de haber jugado en otros Mundiales en Guadalajara; la celeste fue obligada por FIFA, tras una movida de Brasil, de cambiar de sede en 1970

El equipo de Marcelo Bielsa enfrentará al actual número 1 del ranking en la ciudad que ya jugaron contra otros rivales en distintas Copas del Mundo

7 de diciembre 2025 - 12:00hs
Uruguay y España en la Copa Confederaciones 2013, con Diego Lugano a la cabeza

Uruguay y España en la Copa Confederaciones 2013, con Diego Lugano a la cabeza

El Mundial 2026 tuvo entre viernes y sábado el sorteo realizado por la FIFA en Washington DC. En la primera jornada, se sortearon los grupos y allí se supo que la selección uruguaya enfrentará a España, Cabo Verde y Arabia Saudita.

Uruguay y España jugarán el último partido del Grupo H el 26 de junio en Guadalajara, México, a la hora 21 uruguaya.

Los recuerdos de Uruguay y España en Mundiales pasados en esa ciudad

Tanto Uruguay como España, ya han jugado en Guadalajara y lo hicieron por diferentes Mundiales.

Lionel Messi y Luis Suárez con la copa ganada con Inter Miami al obtener el torneo de la MLS de Estados Unidos
FÚTBOL

Mientras Nacional se ilusiona con su regreso, estos fueron los buenos números de Luis Suárez para ser campeón de la MLS en 2025

Los hinchas de España vibran los partidos
MUNDIAL 2026

La molestia que generó en las últimas horas en España el partido ante Uruguay por el Mundial 2026

La celeste cayó en 1970 en las semifinales 3-1 ante Brasil en la cancha del Estadio Jalisco, luego de una movida brasileña ante la FIFA, ya que los norteños debían haber subido a la altura del DF mexicano para enfrentar a los uruguayos, que habían dejado atrás a Unión Soviética tras alargue.

Por su parte, España visitó Guadalajara para la Copa del Mundo de 1986, primero, cayendo ante Brasil en el Jalisco 1-0, y después venciendo a Irlanda del Norte en el Estadio 3 de Marzo 2-1.

Ahora, tanto uruguayos como españoles se enfrentarán entre ellos en dicha ciudad.

Temas:

Mundial 2026 Uruguay Marcelo Bielsa FIFA España Brasil

Seguí leyendo

Las más leídas

Luis Suárez en Inter Miami
LUIS SUÁREZ

El dueño del Inter Miami se refirió a la posible vuelta de Luis Suárez a Nacional: "La decisión queda por él"

La selección uruguaya ante Perú por Eliminatorias
MUNDIAL 2026

FIFA confirmó el calendario de la selección de Uruguay que dirige Marcelo Bielsa para el Mundial 2026: mirá los días días, horarios y sedes del Grupo H

Fernando Alonso y Santi Urrutia en Abu Dhabi
AUTOMOVILISMO

Fernando Alonso, con su empresa A14 Management, firmó un acuerdo con Santiago Urrutia para desarrollar la carrera del piloto uruguayo

Darwin Núñez celebra su gol contra Brasil en las Eliminatorias Sudamericanas
MUNDIAL 2026

Cómo será el camino de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa hasta la final si avanza como primera o segunda en el Grupo H del Mundial 2026

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos