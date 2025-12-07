Ya se conoce qué selecciones jugarán el partido 1.000 en la historia de las Copas del Mundo, que se disputará en el Mundial 2026

El Mundial 2026 de alguna manera ya comenzó luego de que entre viernes y sábado se llevó a cabo el sorteo realizado por la FIFA en Washington DC. En la primera jornada, se sortearon los grupos y allí se supo que la selección uruguaya enfrentará a España, Cabo Verde y Arabia Saudita.

Este sábado, por su parte, la FIFA confirmó el calendario completo de los partidos y los horarios de los mismos.

Uruguay debutará en 15 de junio de 2026 ante Arabia Saudita en Miami a la hora 19 uruguaya.

Los primeros partidos que se disputaron en la historia de los Mundiales, fueron al mismo tiempo y en el Mundial de 1930 que se llevó a cabo en Uruguay.

PEÑAROL El campeón uruguayo con Peñarol en 2024 que quiere Diego Aguirre para la temporada 2026

MUNDIAL 2026 La molestia que generó en las últimas horas en España el partido ante Uruguay por el Mundial 2026

En la cancha de los Pocitos que era de Peñarol, Francia derrotó a México 3-1 y allí se anotó el primer gol de la historia de las Copas del Mundo a cargo del francés Lucien Laurent. A la misma hora, en el Gran Parque Central, se enfrentaron Bélgica y Estados Unidos y estos golearon 3-0.

Desde aquellos encuentros y a lo largo de los Mundiales, se han jugado tantos compromisos (964), que en este Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, se disputará el partido 1.000 de las Copas del Mundo.

El 20 de junio de 2026 quedará marcado como una fecha histórica para el fútbol mundial.

Túnez y Japón disputarán el partido número 1.000 en la historia de los Mundiales, un hito que se alcanzará en el duelo correspondiente a la fecha 2 del Grupo F de la Copa del Mundo 2026.

El encuentro se jugará en Guadalupe, Nuevo León, dentro del área metropolitana de Monterrey, según confirmó el fixture oficial publicado por la FIFA.