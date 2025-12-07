Dólar
Ya se conoce qué selecciones jugarán el partido 1.000 en la historia de las Copas del Mundo, que se disputará en el Mundial 2026

El sorteo que llevó a cabo la FIFA este sábado dejó claro cuándo, dónde y quiénes disputarán el encuentro tan trascendente

7 de diciembre 2025 - 12:57hs
El trofeo de la Copa del Mundo
El trofeo de la Copa del Mundo Piqsels

El Mundial 2026 de alguna manera ya comenzó luego de que entre viernes y sábado se llevó a cabo el sorteo realizado por la FIFA en Washington DC. En la primera jornada, se sortearon los grupos y allí se supo que la selección uruguaya enfrentará a España, Cabo Verde y Arabia Saudita.

Uruguay debutará en 15 de junio de 2026 ante Arabia Saudita en Miami a la hora 19 uruguaya.

El partido 1.000 en la historia de los Mundiales

Los primeros partidos que se disputaron en la historia de los Mundiales, fueron al mismo tiempo y en el Mundial de 1930 que se llevó a cabo en Uruguay.

En la cancha de los Pocitos que era de Peñarol, Francia derrotó a México 3-1 y allí se anotó el primer gol de la historia de las Copas del Mundo a cargo del francés Lucien Laurent. A la misma hora, en el Gran Parque Central, se enfrentaron Bélgica y Estados Unidos y estos golearon 3-0.

Desde aquellos encuentros y a lo largo de los Mundiales, se han jugado tantos compromisos (964), que en este Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, se disputará el partido 1.000 de las Copas del Mundo.

El 20 de junio de 2026 quedará marcado como una fecha histórica para el fútbol mundial.

Túnez y Japón disputarán el partido número 1.000 en la historia de los Mundiales, un hito que se alcanzará en el duelo correspondiente a la fecha 2 del Grupo F de la Copa del Mundo 2026.

El encuentro se jugará en Guadalupe, Nuevo León, dentro del área metropolitana de Monterrey, según confirmó el fixture oficial publicado por la FIFA.

Mundial 2026 FIFA selección uruguaya

