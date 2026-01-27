Dólar
Nacional / ICE

Uruguayo que vive en EEUU hace 30 años relató un episodio que involucró a agentes de ICE en su restaurante

"Es una persecución, es algo que mete miedo. La gente está atemorizada... Hay personas que llevan ocho semanas sin salir de la casa", contó sobre la presencia de ICE en el Estado

27 de enero 2026 - 10:38hs
El exfutbolista uruguayo Daniel Larumbe sobre ICE

El exfutbolista uruguayo Daniel Larumbe sobre ICE

Captura de video de Desayunos Informales (Canal 12)

El exfutbolista uruguayo Daniel Larumbe, quien reside en Minnesota desde hace más de 30 años, se refirió a la situación del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en el Estado y brindó detalles sobre un episodio que involucró a un restaurante de su propiedad.

El pasado fin de semana, agentes de ICE intentaron ingresar al restaurante La Estancia —dedicado a la producción de comida uruguaya—, en Minnesota, propiedad de Larumbe y que abrió hace 15 meses.

"Después de todo esto, mantengo la puerta cerrada por cuestiones de seguridad, por los clientes, los trabajadores y nosotros", comenzó en entrevista con el programa Desayunos Informales (Canal 12).

Según Larumbe, los problemas comenzaron el miércoles de la semana pasada cuando detectó a "gente sospechosa" en el parking del restaurante.

"Llamaron por teléfono y, por suerte, atendí yo. Los podía ver desde adentro hacia afuera con la cortina baja y me di cuenta de que había algo sospechoso", continuó y aseguró que durante la conversación, además de emplear "malas palabras", dijeron algunas cosas que le hicieron pensar que "eran ellos", en referencia a los uniformados del ICE.

Tras la llamada, y desde el parking, se acercaron al lugar e intentaron abrir la puerta. "Se iban a meter a la hora de la apertura, entonces apagamos todo y no abrimos nada", dijo.

"El domingo volvieron a ir. Incluso en la puerta había un muchacho uruguayo con su familia. Va periódicamente, va todas las semanas a apoyarnos. Y yo salgo afuera y veo tres personas sospechosas en un auto con matrícula de Florida", contó.

Dichas personas se acercaron y, por una "corazonada", nuevamente decidió no abrir, por lo que finalmente se "fueron".

Consultado por si fueron específicamente a su restaurante por alguna "sospecha", el exfutbolista explicó que están "yendo a cada metro del área, a todos los lugares de Minneapolis".

"Es una persecución, es algo que mete miedo. La gente está atemorizada... Hay personas que llevan ocho semanas sin salir de la casa. Incluso hay sujetos que yo conozco que tienen estatus migratorio y solo por verse un poco diferente, no quieren arriesgar", comentó.

"Esto es un atropello. Están haciendo una limpieza étnica, por llamarlo de alguna manera", agregó Larumbe.

Bajo este contexto, el uruguayo destacó el trabajo ciudadano de un colectivo llamado "Observers" que, como "observadores" se dedican a alertar, mediante silbatos o fotos, la presencia de ICE en ciertos lugares.

"A partir de la llegada de ICE, personas de todas las edades decide cooperar con temperatura bajo cero, 30 grados bajo cero, como dicen estos días, y salen a apoyar a los negocios", aseguró.

"Incluso patrullan en sus autos particulares, van por todos lados a ver si ven algo sospechoso y hay un grupo en redes donde se conectan y pasan información para que todo el mundo esté alerta", añadió.

Larumbe después destacó que en su caso particular, personas del colectivo están con ellos "a veces al abrir y cerrar" para que la "gente se pueda mover".

"Tenemos personal con estatus migratorio, trabajando, pero hay problemas en color de piel y esto es un atropello, es algo que yo jamás imaginé que podía pasar", sostuvo.

Consultado por las razones detrás de la ofensiva inmigratoria de ICE en la ciudad de Minneapolis, donde reside el exfutbolista uruguayo, sostuvo que las personas de allí apuntan a "temas políticos".

"Primero una cortina de humo diciendo que venían por un tema de somalíes que hicieron un fraude. Luego que venían a sacar a gente que estaba buscada con récord criminal, pero no es así. Eso no es verdad. Ven color de piel y atacan. Es una limpieza étnica", reiteró.

