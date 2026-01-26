El uruguayo que ganó su primer título en Qatar en una final en la que se destacó su compañero Roberto Firmino con un doblete y un gol agónico
El volante levantó su primer trofeo con Al Sadd, club al que llegó a mediados de 2025 en su primera transferencia internacional
26 de enero 2026 - 9:04hs
Agustín Soria fue campeón en Al Sadd de Qatar
El volante uruguayo Agustín Soria, ex Defensor Sporting, ganó su primer título desde que está en el fútbol de Qatar, donde juega para Al Sadd, club al que llegó a mediados de 2025 en su primera transferencia internacional.
“¡Muy feliz de lograr mi primer título con esta camiseta, vamos por más!”, comentó el mediocampista en sus redes sociales este domingo.
Al Sadd se proclamó campeón el sábado de la Qatar-UAE Super Shield, un título que juegan equipos de la liga catarí y de la liga de Emiratos Árabes Unidos, en el marco de la Qatar-UAE Super Cup, que enfrenta a los mejores equipos de esos país.
Al Sadd take the lead 3–2 against Shabab Al Ahli through Firmino in the 90+6 minute.
Un gol del brasileño Roberto Firmino a los 90+6 le dio el título a los cataríes, que tuvieron una destacada actuación del ex Liverpool al marcar dos goles.
Soria, de 23 años, fue titular y comenzó como volante por derecha, mientras que Firmino jugó por la otra banda.
Al Sadd llegó a su título número 82 en la historia, según el recuento del club.
De Defensor a Qatar
Agustín Soria fue transferido de Defensor Sporting a Al Sadd a mediados de 2025 en una operación por una cifra para los violetas cercana a los US$ 4 millones.
“Fue un negocio de U$S 3.800.000 por el 80% de la ficha y Defensor Sporting mantiene el 20% de los derechos de formación del jugador”, dijo en ese momento el directivo violeta Hugo Díaz, quien indicó que el contrato era por 5 años.
El volante nacido el 30 de noviembre de 2004 dejó Defensor Sporting tras desarrollarlo toda su carrera en el club. A los 8 años llegó a los violetas y desde ese entonces hizo toda la escalera hasta llegar a Primera división.
Su estreno en la principal categoría fue en 2024, en el que jugó 34 partidos, siendo el primero de ellos el 25 de febrero ante Cerro, con victoria 5-0. Soria ingresó en el segundo tiempo, a los 69 minutos por Nicolás “Ojito” Rodríguez, y marcó uno de los goles.
En la temporada 2025, antes de su traspaso, llevaba 11 partidos, todos como titular, en el Apertura, y dos, también desde el arranque, por la fase previa de la Copa Libertadores. En total, el volante anotó tres goles con la camiseta violeta y levantó las dos Copa AUF Uruguay que ganaron los violetas en 2023 y 2024.