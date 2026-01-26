El uruguayo que ganó su primer título en Qatar en una final en la que se destacó su compañero Roberto Firmino con un doblete y un gol agónico

Agustín Soria fue campeón en Al Sadd de Qatar

Agustín Soria fue campeón en Al Sadd de Qatar

Agustín Soria fue campeón en Al Sadd de Qatar

Agustín Soria fue campeón en Al Sadd de Qatar

Agustín Soria fue campeón en Al Sadd de Qatar

El volante uruguayo Agustín Soria , ex Defensor Sporting, ganó su primer título desde que está en el fútbol de Qatar , donde juega para Al Sadd , club al que llegó a mediados de 2025 en su primera transferencia internacional.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

“¡Muy feliz de lograr mi primer título con esta camiseta, vamos por más!”, comentó el mediocampista en sus redes sociales este domingo.

Al Sadd se proclamó campeón el sábado de la Qatar-UAE Super Shield, un título que juegan equipos de la liga catarí y de la liga de Emiratos Árabes Unidos, en el marco de la Qatar-UAE Super Cup, que enfrenta a los mejores equipos de esos país.

Agustín Soria fue campeón en Al Sadd de Qatar

Agustín Soria fue campeón en Al Sadd de Qatar

En la final, Al Sadd derrotó 3-2 a Shabab Al Ahli en un partido con un final dramático, en el que los dirigidos por Roberto Mancini levantaron la copa.

MERCADO DE PASES Barcelona cerca de abrochar la contratación de una de las joyas juveniles del fútbol uruguayo, Patricio Pacífico, de Defensor Sporting

URUGUAYOS El nuevo gol del uruguayo Álvaro Rodríguez para Elche ante Levante por LaLiga de España; mirá el video

Agustín Soria fue campeón en Al Sadd de Qatar Agustín Soria fue campeón en Al Sadd de Qatar

Un gol del brasileño Roberto Firmino a los 90+6 le dio el título a los cataríes, que tuvieron una destacada actuación del ex Liverpool al marcar dos goles.

Agustín Soria fue campeón en Al Sadd de Qatar Agustín Soria fue campeón en Al Sadd de Qatar

Soria, de 23 años, fue titular y comenzó como volante por derecha, mientras que Firmino jugó por la otra banda.

Agustín Soria fue campeón en Al Sadd de Qatar Agustín Soria fue campeón en Al Sadd de Qatar

Al Sadd llegó a su título número 82 en la historia, según el recuento del club.

De Defensor a Qatar

Agustín Soria fue transferido de Defensor Sporting a Al Sadd a mediados de 2025 en una operación por una cifra para los violetas cercana a los US$ 4 millones.

“Fue un negocio de U$S 3.800.000 por el 80% de la ficha y Defensor Sporting mantiene el 20% de los derechos de formación del jugador”, dijo en ese momento el directivo violeta Hugo Díaz, quien indicó que el contrato era por 5 años.

El volante nacido el 30 de noviembre de 2004 dejó Defensor Sporting tras desarrollarlo toda su carrera en el club. A los 8 años llegó a los violetas y desde ese entonces hizo toda la escalera hasta llegar a Primera división.

20250215 Agustín Soria, Defensor Sporting Racing, Torneo Apertura 2025. Foto: @LigaAUF Agustín Soria Foto: @LigaAUF

Su estreno en la principal categoría fue en 2024, en el que jugó 34 partidos, siendo el primero de ellos el 25 de febrero ante Cerro, con victoria 5-0. Soria ingresó en el segundo tiempo, a los 69 minutos por Nicolás “Ojito” Rodríguez, y marcó uno de los goles.

En la temporada 2025, antes de su traspaso, llevaba 11 partidos, todos como titular, en el Apertura, y dos, también desde el arranque, por la fase previa de la Copa Libertadores. En total, el volante anotó tres goles con la camiseta violeta y levantó las dos Copa AUF Uruguay que ganaron los violetas en 2023 y 2024.