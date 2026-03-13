Pablo Lacoste, capitán de Albion, en la previa del partido contra Peñarol: "Vamos a tratar de imponer condiciones"

Pablo Lacoste celebra uno de los goles que anotó con Albion en Segunda División en 2025

El capitán de Albion , Pablo Lacoste , dijo que su equipo intentará "imponer condiciones" ante Peñarol , en el partido que ambos equipos disputarán este domingo en el Estadio Centenario por la sexta fecha del Torneo Apertura.

En una entrevista con Referí, el zaguero de 38 años afirmó que el pionero llegará al partido contra el carbonero tras una "buena semana de entrenamientos" , con la "repercusión" que conlleva enfrentar a un grande, y con la intención de "plantear lo mismo" que vienen proponiendo en partidos anteriores.

"Vamos a tratar de imponer condiciones", explicó "Coco". Los dirigidos por Federico Nieves buscan salir con pelota desde atrás y dominar la posesión en los partidos. Ante un equipo como Peñarol, Lacoste indicó que mantener ese libreto "va a demandar mayor atención".

En ese sentido, indicó que el DT le pide a los defensas "tener mayor atención en las transiciones" y fijar "referencias" con Matías Arezo y Leonardo Fernández . También estar atentos a los "remates de afuera del área" y las pelotas quietas.

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Según el capitán pionero, en el plantel existe "mucha confianza y expectativa" para el 2026, y como referente buscó que en esta semana "reine la calma" antes de un partido que atrae los focos.

Un "proceso nuevo" en medio de la vuelta a Primera

20251026 Albion festeja el título de la Segunda división profesional Albion festeja el título de la Segunda división profesional FOTO: @SegundaAUF

Albion acumula 5 puntos en sus primeras cinco fechas del Torneo Apertura, luego de ascender como campeón de la Segunda División Profesional en 2025.

El pionero comenzó su año con una derrota 2-1 contra Liverpool y se repuso en la siguiente fecha con una goleada 3-0 ante Cerro. Fue su única victoria hasta el momento: luego empató a cero con Boston River, perdió 3-1 con Racing y volvió a empatar con Progreso, esta vez 2-2.

Consultado sobre si al equipo le costó el salto a Primera, Lacoste declaró que no sabe si el equipo sintió tal salto, debido a que se reforzó con muchos jugadores con experiencia en la categoría mayor del fútbol uruguayo, pero indicó que el equipo volvió a la categoría en el arranque de un "proceso nuevo".

Federico Nieves asumió su cargo en diciembre de 2025, luego de la salida de Joaquín Boghossian, DT que obtuvo el ascenso con el pionero. A ello se suma, según Lacoste, que el equipo sumó a varios jugadores nuevos, lo que profundiza esta "transición".

De todas formas, "Coco", que jugó casi todos los partidos en el ascenso pionero, destacó que Nieves tiene "un modelo de juego claro" y "es muy claro en sus conceptos". Además, valoró que "se mantuvieron cosas del trabajo de Boghossian". Por todo esto, confía en que el equipo va a encontrar resultados positivos.

Por último, el zaguero destacó a Albion como institución, y remarcó que hoy es un buen lugar para "desarrollarse y crecer" como futbolista. "Vienen haciendo las cosas muy bien, y tratamos de cuidar eso, y apoyar ese crecimiento", concluyó.