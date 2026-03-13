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Diego Aguirre ya tiene a sus 11 titulares de Peñarol para enfrentar a Albion por el Torneo Apertura, con regresos muy importantes

El director técnico de los carboneros apuesta a volver al triunfo luego de haber igualado ante Danubio en la fecha pasada

13 de marzo 2026 - 12:42hs
Diego Aguirre

Diego Aguirre

Foto: Gastón Britos/Focouy

Peñarol sigue entrenando para el partido de la sexta fecha del Torneo Apertura en el que enfrentará a Albion este sábado desde la hora 20.30 en el Estadio Centenario. El técnico Diego Aguirre ya tiene el equipo titular definido.

Como informó Referí, la intención de los blaugranas era jugar como locales en Mercedes, más precisamente en el Estadio Koster.

No obstante, cambiaron su postura y finalmente fijaron el Centenario.

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A su vez, Nahuel Herrera no estará por al menos tres meses y se perderá la fase de grupos de la Copa Libertadores y todo lo que resta del Torneo Apertura, debido a que se operará el hombro derecho, y los aurinegros recibieron contactos en España que les brindaron Federico Valverde y Sebastián Cristóforo, para que se puede operar allí.

Para enfrentar a Albion retornará al equipo titular el capitán, Maximiliano Olivera, luego de haber jugado algunos minutos ante Nacional en el triunfo clásico por 1-0 en el Gran Parque Central por la cuarta fecha, aunque estuvo nuevamente ausente en la quinta contra Danubio.

El otro que retorna al mediocampo es Eric Remedi, quien no pudo estar en el pasado encuentro debido a que se encontraba suspendido.

Según pudo saber Referí, el equipo de Diego Aguirre que entrenó en la Ciudad Deportiva Néstor Goncalves fue con Washington Aguerre; Franco Escobar, Emanuel Gularte, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera, Roberto Fernández, Jesús Trindade, Eric Remedi, Gastón Togni; Leonardo Fernández y Matías Arezo.

Por su parte, Eduardo Darias, recuperado, como había dicho Aguirre el pasado fin de semana, volverá a una convocatoria luego de su lesión tras el partido de la primera fecha contra Montevideo City Torque, y ocupará un lugar en el banco de suplentes.

Temas:

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