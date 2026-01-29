Acuerdo de BBVA y los productores de arroz impulsará la certificación internacional del cultivo en Uruguay

Arroz: la zafra en curso se desarrolla en un área de 165 mil hectáreas.

Un acuerdo local entre BBVA y la Asociación Cultivadores de Arroz (ACA) permitirá impulsar la implementación de la certificación internacional Sustainable Rice Platform (SRP) en la zafra 2025/2026, en pleno desarrollo en un área de 165 mil hectáreas -manejada por 500 productores-, tratándose de un rubro agrícola en el que Uruguay se distingue por niveles de productividad y calidad.

Desde ACA se destacó que el acuerdo genera condiciones para seguir creciendo en la certificación internacional SRP en Uruguay y, de ese modo, fortalecer la sostenibilidad y el acceso a mercados de alto valor del arroz uruguayo, un producto que tiene en los mercados externos el destino para cerca del 100% de lo cosechado.

El acuerdo, se informó desde BBVA Uruguay, prevé el aporte del banco al financiamiento de actividades técnicas, auditorías externas, capacitación y validación del sistema de certificación grupal SRP liderado por la ACA , que en esta etapa inicial abarca 10.000 hectáreas, como parte de un plan nacional que apunta a alcanzar 30.000 hectáreas certificadas en el país.

La SRP es el primer estándar global de sostenibilidad para el cultivo de arroz, desarrollado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Instituto Internacional de Investigación del Arroz (IRRI).

El estándar establece 41 requisitos ambientales, sociales y económicos, e incorpora sistemas de auditoría externa, verificación y trazabilidad a lo largo de toda la cadena productiva.

En el caso de Uruguay, la implementación del estándar SRP se apoya en un proceso sectorial de largo plazo. Desde 2009, la ACA trabaja en sostenibilidad a través de la Guía de Buenas Prácticas Agrícolas para el Cultivo de Arroz, y la certificación SRP permite ahora validar esas prácticas bajo un marco internacional con indicadores verificables y mecanismos formales de control.

Destacado posicionamiento de Uruguay

El proyecto posiciona a Uruguay como un actor relevante a nivel global: de concretarse la meta prevista para la zafra 2025/2026, el país concentrará cerca del 40% de la superficie certificada SRP a nivel mundial, constituyéndose en el primer caso de implementación nacional a escala en América Latina y en el principal referente fuera de Asia.

“Este acuerdo refleja el compromiso de BBVA con el desarrollo sostenible del agro uruguayo. La certificación SRP no comunica resultados ambientales aislados, sino la implementación de un estándar internacional que define cómo se miden, verifican y auditan las prácticas productivas a lo largo del tiempo, con criterios claros, trazabilidad y auditorías externas”, señaló Luis Foix, Director de Empresas e Instituciones en BBVA Uruguay.

Además del apoyo institucional al plan piloto, BBVA ofrecerá a los productores la financiación del costo de certificación SRP a través de un préstamo a tasa cero, de hasta 12 cuotas, sujeto a aprobación crediticia.

El objetivo es facilitar el acceso al proceso de certificación y acompañar la adopción de sistemas de gestión, registro y mejora continua exigidos por el estándar.

Desde la ACA destacaron que el proyecto SRP tiene un fuerte componente organizativo y de profesionalización del sector, al promover el ordenamiento de la gestión productiva, la mejora en los sistemas de información, la seguridad laboral y la transparencia en la cadena de valor.

“La certificación SRP es un paso estratégico para el arroz uruguayo. Nos permite trabajar con indicadores claros, auditorías externas y trazabilidad, fortaleciendo la gestión de los productores y diferenciando nuestro arroz en mercados que demandan sostenibilidad verificable. El acompañamiento de BBVA es clave para que este proceso tenga escala y continuidad”, afirmó Guillermo O’Brien, presidente de la Asociación Cultivadores de Arroz.

El proceso de certificación contempla un sistema de seguimiento y evaluación anual, con auditorías periódicas y revisión de indicadores ambientales, sociales y productivos, lo que permitirá medir avances, identificar oportunidades de mejora y asegurar la consistencia del cumplimiento del estándar en el tiempo.

Con esta iniciativa, BBVA Uruguay se posiciona como socio financiero de un proyecto sectorial de alto impacto estructural, acompañando a más de 400 productores y a una cadena que exporta más del 95% de su producción a más de 60 países, y reforzando la proyección internacional del arroz uruguayo como un producto de calidad, eficiencia y sostenibilidad verificable.

