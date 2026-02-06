Dólar
Juan Pablo Patiño está cerca de salir de Nacional y volver al fútbol colombiano: los detalles

El lateral izquierdo colombiano nunca encontró un lugar fijo en el once inicial de Nacional, con el que jugó nueve partidos en el segundo semestre de 2025

6 de febrero 2026 - 15:26hs
Juan Pablo Patiño con la camiseta de Nacional

Juan Pablo Patiño con la camiseta de Nacional

Foto: Leonardo Carreño

El colombiano Juan Pablo Patiño está cerca de salir de Nacional y volver al fútbol de su país, para convertirse en nuevo jugador del Deportivo Cali, confirmaron distintas fuentes a Referí.

El lateral izquierdo de 27 años llegó a Nacional en julio proveniente del Once Caldas de Colombia, en una transferencia que al tricolor le costó US$ 600.000.

Desde su llegada nunca encontró un lugar fijo en el once inicial del albo: jugó nueve partidos en el segundo semestre del 2025, entre ellos 18 minutos en la final de vuelta de la Liga AUF Uruguaya contra Peñarol en la que Nacional se consagró campeón.

Además, viene de ser titular en la final de la Supercopa Uruguaya, que el tricolor perdió con el carbonero.

Pablo Peirano y los suplentes de Nacional, con Juan Pablo Patiño entre ellos 
NACIONAL

Juan Pablo Patiño y Hayen Palacios, los laterales colombianos de Nacional que llegaron como fichas extranjeras pero pierden peso en el plantel; mirá sus números

Julián Millán en la final de la Supercopa Uruguaya entre Nacional y Peñarol
NACIONAL

Julián Millán, otra vez en la mira desde el exterior para una posible salida de Nacional: la aclaración que hicieron desde su entorno

Con la reciente llegada de Camilo Cándido, y el crecimiento del juvenil Federico Bais, se buscó una salida para Patiño, y Deportivo Cali apareció en el radar.

Según informó El Espectador Deportes y ratificaron fuentes de Nacional a Referí, el lateral izquierdo saldría en un préstamo de seis meses, con una opción con cargo de extenderlo hasta fin de año.

Desde Nacional y el entorno del jugador aclararon que el pase todavía no está concretado, ya que restan "algunos puntos" para acordar con el Deportivo Cali.

