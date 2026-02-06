Dólar
El Observador / Fútbol / PEÑAROL

Los cambios que realiza Diego Aguirre en Peñarol pensando en el debut de la Liga AUF Uruguaya 2026 ante Montevideo City Torque

El técnico carbonero mete mano en el equipo titular pensando en el encuentro de este sábado

6 de febrero 2026 - 14:52hs
Diego Aguirre&nbsp;

Diego Aguirre 

Foto: Gastón Britos/Focouy

Peñarol volverá este viernes en la tarde a los entrenamientos para cerrar la semana de prácticas, pensando en lo que será el debut en la Liga AUF Uruguaya 2026, cuando enfrente este sábado a Montevideo City Torque en el Estadio Campeón del Siglo a la hora 20.30.

Los carboneros vienen de conseguir el primer título oficial del año al derrotar en definición por penales a su eterno rival, Nacional, obteniendo así la Supercopa Uruguaya 2026.

Diego Aguirre sabe que tiene dos bajas por suspensión, como el arquero Washington Aguerre -quien al estar ausente en este encuentro, cumplirá ya los dos con los que llegó desde el fútbol colombiano y estará a la orden para la segunda fecha ante Central Español- y Leandro Umpiérrez, quien vio la roja en el clásico.

Además, el grado de dicha lesión, lo puede dejar fuera del clásico ante Nacional por la cuarta fecha.

El equipo que prepara Diego Aguirre

Diego Aguirre ya paró a un equipo pensando en el debut de este sábado ante Montevideo City Torque.

Obviamente que en el arco permanecerá Sebastián Britos, de gran debut en el clásico el domingo pasado, ya que además, Washington Aguerre se encuentra suspendido.

El otro que tuvo un buen nivel como lateral derecho fue el juvenil Kevin Rodríguez, quien entró por Nahuel Herrera, y será una de las variantes.

Existe una duda en la zaga central, ya que Lucas Ferreira terminó con una pequeña lesión. Si llega bien, jugará él. De lo contrario, lo sustituirá Andrés Madruga. En tanto, en el lateral izquierdo jugará nuevamente el argentino Franco Escobar.

Jesús Trindade terminó con un importante calambre en el clásico, por lo que en los minutos finales fue a jugar en ofensiva, porque casi no se podía mover. No obstante, mejoró y podrá estar, y a su lado lo hará la figura de ese partido, Eric Remedi.

En el equipo que probó Diego Aguirre, el sustituto del suspendido Leandro Umpiérrez fue Stiven Muhlethaler.

Más arriba no hay dudas y estarán Leonardo Fernández, Gastón Togni y como delantero, Matías Arezo.

De esa manera, el equipo presenta a este viernes una duda por la lesión que había sufrido Ferreira en el clásico.

Los elegidos por Aguirre son Britos; Kevin Rodríguez, Gularte, Ferreira o Madruga, Escobar; Remedi, Trindade; Muhlethaler, Togni; Leonardo Fernández y Arezo.

Peñarol Diego Aguirre Montevideo City Torque Liga AUF Uruguaya

