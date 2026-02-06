Las islas europeas donde los uruguayos pueden vivir sin visa ni permiso de trabajo

En medio de las limitaciones que muestran en 2026 algunos destinos clave del mundo para emigrantes, como Italia, que endureció la obtención de la ciudadanía por descendencia, o Portugal, que reformó el acceso a la nacionalidad, un pequeño archipiélago del territorio europeo se presenta como un caso excepcional al permitir la libre radicación, sin necesidad de visa ni permiso de residencia.

Es que, si bien pertenece al Reino de Noruega, Svalbard no forma parte del espacio Schengen, por lo que los extranjeros pueden incluso trabajar de manera permanente y sin autorización previa.

Ubicado en el océano Ártico, entre Noruega continental y el Polo Norte, Svalbard no integra el espacio Schengen ni el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE), por lo que se considera un destino de “libre circulación” casi total para emigrantes.

Compuesto por un grupo de islas, una de ellas sede del Banco Mundial de Semillas, el almacén subterráneo que conserva simientes de miles de plantas de cultivo de todo el mundo, el archipiélago solo exige que quienes se instalen allí cuenten con la capacidad de mantenerse por sí mismos.

¿Cuáles son los mínimos requisitos para viajar a Svalbard?

La Ley de Inmigración de Noruega no se aplica en Svalbard, por lo que el archipiélago goza de un estatus especial en el derecho internacional: los ciudadanos de todos los países tienen los mismos beneficios de acceso y residencia que los locales.

Al no formar parte del espacio Schengen, los extranjeros no necesitan visado ni permiso de trabajo para residir en el territorio, aunque sí deberán contar con la documentación requerida para afrontar la escala obligatoria en Noruega continental.

image Svalbard

La Ley Noruega de Bienestar Social no se aplica en Svalbard, por lo que los residentes no tienen derecho a recibir ayuda financiera para gastos de manutención ni vivienda.

Quienes planeen vivir en Svalbard deben inscribirse en el Registro de Población del archipiélago dentro de los ocho días posteriores a su llegada. Para ello, deberán acudir a la oficina de impuestos e informar su situación:

Mudarse a Svalbard por un período de al menos seis meses.

Cambio de residencia dentro del archipiélago por un plazo igual o superior a seis meses.

Contar con un trabajo y vivienda en una de las islas del archipiélago.

Abandonar Svalbard de forma definitiva.

Las personas registradas como residentes acceden a ciertos derechos vinculados a la caza y pesca, la tenencia de armas de fuego, tarjetas de alcohol y servicios de salud.

Svalbard cuenta con su propio centro universitario (UNIS), que ofrece formación basada en la investigación en las áreas de biología, geología, geofísica y tecnología árticas.

Respecto al requisito de recursos suficientes para su manutención, será librado por el Gobernador de Svalbard (Sysselmesteren), quien oficia de máximo representante del Gobierno noruego en el archipiélago, con potestad de aceptar o rechazar la solicitud.