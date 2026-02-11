"Pedimos justicia": el descargo de la familia del hombre de 41 años que fue encontrado muerto en Tacuarembó

Días atrás, la Policía de Tacuarembó encontró el cuerpo sin vida de un hombre de 41 años cerca de las vías del ferrocarril y una radial de la Ruta 26.

De acuerdo a lo informado por el medio local Tacuarembó Ahora , junto al cuerpo los oficiales encontraron documentación perteneciente a José Bulmini Borges , una persona que había sido reportada como desaparecida desde el 23 de enero .

Tras el hallazgo, familiares de la víctima se manifestaron en redes sociales con un fuerte descargo contra las autoridades. El texto fue difundido por Sandra Bulmini Borges, hermana del fallecido .

"Muy triste lo que paso. El año pasado lo rescatamos de la familia que tenía, se internó voluntariamente en la comunidad y cumplió 6 meses, mientras muchos se van al otro día. Hicimos todos los talleres con Carlos, mi esposo; acompañamos todo el proceso incorporando a sus tres hijos más grandes con las primeras salidas. Salió el 10 de noviembre, y de tarde se presentó a trabajar en el taller donde antes ya trabajaba; nunca lo dejamos solo, con mis hermanos, le dimos mucho amor ", comenzó escribiendo y aseguró que sus sobrinos, mientras estuvo desaparecido, lo "buscaron como locos por todos lados" .

Tras esto, criticó la existencia de una "falla institucional" por parte de las autoridades locales al "no conectar un paciente de salud mental al sistema ASSE, siendo que usó ese sistema mientras estuvo internado".

Después relató cómo vivieron el momento de la desaparición de José y el abordaje policial. "Denuncia en la seccional 6ª, pedir para poner fotos, hablar con jefe de Investigaciones. Nos piden confianza cuando son teléfono descompuesto; rescatan la moto y celular el miércoles, ¿avisaron? No", cuestionó.

"El viernes avisan que estaba la mochila con ropa, documentos allá en el campo cerca del puente; va la seccional 2ª, saca fotos y dejan allá todo. ¿Buscaron cuerpo? No. ¿Avisan a familiares? No. Quienes lo encuentran son mi hijo y sobrinos, ¿hay fallas? Pedimos cabezas, usamos el sistema político como corresponde, ¿vimos al jefe de Policía? No. ¿Dieron asistencia psicológica a los adolescentes? No", continuó.

Sobre el cierre de su publicación, apuntó contra el accionar policial en el hecho. "Si van detrás de un pez gordo de la droga, de esa manera, desconfiamos!!!", afirmó la mujer.

"Pedimos justicia y respeto. Tenemos una sociedad que se va acostumbrando a vivir mal, entre la mugre, con un municipio ausente", escribió y añadió para cerrar que solicitan justicia porque "alguien lo enterró y tapó con tierra".