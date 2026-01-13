Dólar
Tacuarembó: una mujer de 25 años fue condenada por apuñalar a un niño de 6 años y agredir a su madre

La condenada cumplirá una pena de 20 meses, con un mes de prisión efectiva y otros 19 bajo un régimen de libertad aprueba

13 de enero 2026 - 8:26hs
Condenaron en Tacuarembó a una muejr que apuñaló a un niño

Foto: Gastón Britos/FocoUy

La Justicia condenó en las últimas horas a una joven de 25 años que la semana pasada apuñaló a un niño de 6 años en el abdomen y agredió a su madre, una mujer de 44 años, en un episodio de violencia doméstica, informó la Jefatura de Policía de Tacuarembó en un comunicado.

Según el informe oficial, la semana pasada efectivos policiales de la ciudad de Tacuarembó se dirigieron a una finca ubicada en calle José Pedro Varela por aviso de un niño herido de arma blanca.

En la casa, los oficiales constataron que el herido era efectivamente un niño de 6 años y lo trasladaron al hospital local, donde fue atendido.

Asimismo, encontraron en la vivienda a una mujer de 44 años, madre del menor, quien también resultó lesionada, y una mujer de 25 años señalada como la presunta autora del crimen.

"De las averiguaciones practicadas, bajo la dirección de Fiscalía de 1.° Turno, se pudo establecer que la agresión se produjo en el marco de un hecho de violencia doméstica", informan las autoridades en un comunicado oficial.

Celebrada una audiencia por el caso, el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Tacuarembó de 5.º Turno dispuso la joven de 25 años como la autora penalmente responsable de "un delito de violencia doméstica agravada en concurso formal con un delito de lesiones graves agravadas", debiendo cumplir una pena de 20 meses de prisión.

La condenada cumplirá la pena con un mes de encarcelamiento efectivo y los otros 19 bajo un régimen de libertad a prueba, con algunas obligaciones: fijación de domicilio, sujeción y orientación permanente de la Dirección Nacional de Medidas Alternativas (DINAMA), presentación una vez por semana en seccional correspondiente al domicilio fijado, prestar servicios comunitarios una vez por semana a razón de 2 horas por el lapso de 1 mes, prohibición de salir del país por el plazo de la pena y prohibición de comunicación y acercamiento hacia las víctimas.

