Un niño de 10 años, que estaba internado bajo tutela de INAU, fue encontrado muerto en su cama

Un niño de 10 años fue encontrado muerto en su cama

La Policía de Montevideo encontró a un niño de 10 años muerto en una clínica donde se encontraba internado, confirmaron fuentes de la Jefatura de la capital a El Observador. El fallecido se encontraba bajo el amparo del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay ( INAU ).

El hecho tuvo lugar este domingo en la mañana en el Centro Boulevard de salud mental , ubicado en avenida Luis Alberto de Herrera y Millán.

Según el parte oficial de la Policía, sobre las 7:00 horas el cuidador y encargo del lugar se dirigió a la habitación donde dormía el menor, un cuatro que compartía con otros tres niños, para llamarlo y darle su medicación y desayuno. Sin embargo, este hizo caso omiso al pedido .

Ante esto, el educador se acercó hasta su cama y lo encontró sin signos vitales, por lo que procedió a llamar al 911. Rápidamente personal de emergencia médico se dirigió al lugar y allí constató el fallecimiento del niño .

El caso se encuentra ya en manos de la Fiscalía, quien dispuso la entrada de Policía Científica y el trasladado del cuerpo a la morgue para la realización de la autopsia.

La habitación donde dormía el menor cuenta con cámaras de videovigilancia, confirmaron desde la Policía a El Observador.

Policía y Fiscalía se mantienen investigando las causas que llevaron a la muerte del menor de edad.