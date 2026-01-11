Un niño de 10 años, que estaba internado bajo tutela de INAU, fue encontrado muerto en su cama

La Policía de Montevideo encontró a un niño de 10 años muerto en una clínica donde se encontraba internado, confirmaron fuentes de la Jefatura de la capital a El Observador. El fallecido se encontraba bajo el amparo del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU).
El hecho tuvo lugar este domingo en la mañana en el Centro Boulevard de salud mental, ubicado en avenida Luis Alberto de Herrera y Millán.
Según el parte oficial de la Policía, sobre las 7:00 horas el cuidador y encargo del lugar se dirigió a la habitación donde dormía el menor, un cuatro que compartía con otros tres niños, para llamarlo y darle su medicación y desayuno. Sin embargo, este hizo caso omiso al pedido.
Ante esto, el educador se acercó hasta su cama y lo encontró sin signos vitales, por lo que procedió a llamar al 911. Rápidamente personal de emergencia médico se dirigió al lugar y allí constató el fallecimiento del niño.
El caso se encuentra ya en manos de la Fiscalía, quien dispuso la entrada de Policía Científica y el trasladado del cuerpo a la morgue para la realización de la autopsia.
La habitación donde dormía el menor cuenta con cámaras de videovigilancia, confirmaron desde la Policía a El Observador.
Policía y Fiscalía se mantienen investigando las causas que llevaron a la muerte del menor de edad.