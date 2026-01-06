Murió Pedro Larroque, una eminencia como médico, quien trabajó años en Cordón, River Plate y las selecciones uruguayas de básquetbol y fútbol

El mundo del deporte uruguayo está de luto ya que este martes murió Pedro Larroque , una eminencia como médico y deportólogo quien trabajara durante años en Cordón y en River Plate, además de ser el jefe de la sanidad de la selección uruguaya de básquetbol y de fútbol durante varios años.

"Con profunda tristeza, lamentamos informar el fallecimiento del Dr. Pedro Larroque. Una institución dentro de nuestro club y nuestro basquetbol. Un profesional único, una persona como hay pocas. Su bondad de buen tipo será imposible de olvidar", escribieron desde el club.

Y prosiguieron: "Su huella quedará marcada para siempre en el Club Cordón. Elegimos recordarlo con esta foto de hace solo 3 meses junto a su familia inaugurando la Clínica Dr. Pedro Larroque en nuestro club. Para siempre en nuestros corazones, Pedro".

Larroque entre el básquetbol y el fútbol

Pedro Larroque estuvo durante 20 en la selección uruguaya de fútbol -mayor y juvenil- y también de básquetbol.

También River Plate lo recordó en sus redes: "Lamentamos profundamente el fallecimiento del Dr. Pedro Larroque, quien fuera Socio, Jefe de Sanidad y médico de nuestra Institución durante muchos años. Pedro fue un profesional comprometido, de vocación incansable y una persona muy querida por quienes tuvieron la oportunidad de trabajar y compartir camino con él".

Y continúa: "Su dedicación, calidez humana y entrega dejaron una huella imborrable en nuestra Institución y en todos aquellos a quienes acompañó desde su rol médico y humano. Acompañamos con nuestro más sentido pésame a sus familiares, amigos y seres queridos en este momento de profundo dolor. Que descanse en paz, Pedro. Su recuerdo permanecerá siempre entre nosotros".

Desde la Federación Uruguaya de Básquetbol (FUBB) también emitieron un tuit.

"Lamentamos el fallecimiento de Pedro Larroque, ex-médico de nuestra selección. A su familia y allegados, nuestro más sentido pésame".