El Observador / Polideportivo / TURF

Gran Premio Ramírez 2026 EN VIVO: seguí toda la actividad del gran día del turf uruguayo con 20 carreras en Maroñas

Seguí en vivo toda la actividad del Gran Premio Ramírez 2026, con 20 carreras en el Hipódromo Nacional de Maroñas

6 de enero 2026 - 10:21hs

EN VIVO

Embed - Frankie Dettori, jockey leyenda que será atracción del Ramírez 2026

El turf uruguayo vive este 6 de enero su gran día con el Gran Premio Ramírez 2026, la tradicional fecha que tendrá una programación de 20 carreras en el Hipódromo Nacional de Maroñas, donde también habrá varias atracciones.

La jornada tendrá carreras desde la hora 12:00, con la primera, hasta 21:55, cuando se corra la última, con el pico de atención a las 20:40, horario en el que largará el GP José Pedro Ramírez, que tendrá 10 caballos en las gateras y un pozo de $ 8,320,000.

La actividad tiene como destaque la presencia del jockey italiano Frankie Dettori, leyenda del turf mundial, quien correrá cuatro carreras en el marco de la gira en la que pondrá fin a su carrera.

Seguí el blog en vivo del GP Ramírez 2026:

Venta de entradas para el Ramírez

La venta de entradas para el Ramírez se hace a través de Red Tickets.

Palco Oficial: $ 1000.

Folle Ylla: $ 580.

Tribuna General: $ 150.

Estacionamiento Portón 3: $ 600.

Hora y premios de las 20 carreras en Maroñas

12:00: Carrera 1 PREMIO: COPA CHALLENGE URUGUAY (CUARTO DE MILLA) / $ 228,800

12:30: Carrera 2 PREMIO: EL KODIGO (2025) / $ 354,467.36

12:55: Carrera 3 PREMIO: RAIDISTAS / $ 437,176.48

13:20: Carrera 4 HANDICAP ESPECIAL EUGENIO J. LAGARMILLA / $ 530,400

13:45: Carrera 5 PREMIO: ESCUELA DE JOCKEYS Y VAREADORES GENERACIÓN 2025 / $ 437,176.48

14:10: Carrera 6 PREMIO: SISTEMA INTEGRADO NACIONAL DE TURF / $ 354,467.36

14:35: Carrera 7 PREMIO: SOFITEL MONTEVIDEO CASINO CARRASCO & SPA / $ 354,467.36

15:05: Carrera 8 PREMIO: JOCKEY CLUB DEL PARAGUAY / $ 374,553.92

15:40: Carrera 9 GRAN PREMIO PEDRO PIÑEYRUA / $ 3,432,000

16:15: Carrera 10 PREMIO: HIPÓDROMO LAS PIEDRAS / $ 235,805

16:45: Carrera 11 PREMIO: HIPÓDROMO ARGENTINO DE PALERMO / $ 251,236.96

17:15: Carrera 12 PREMIO: JOCKEY CLUB DE RIO GRANDE DO SUL / $ 240,313.84

17:50: Carrera 13 GRAN PREMIO CIUDAD DE MONTEVIDEO-Presidente Jorge Batlle / $ 4,784,000

18:25: Carrera 14 PREMIO: JOCKEY CLUB DE SAN PABLO / $ 319,031.44

18:55: Carrera 15 PREMIO: JOCKEY CLUB BRASILEIRO / $ 335,562.24

19:25: Carrera 16 PREMIO: UCM / $ 192,944.96

20:00: Carrera 17 PREMIO: IFHA / $ 254,368.4

20:40: Carrera 18 GRAN PREMIO JOSÉ PEDRO RAMÍREZ / $ 8,320,000

21:20: Carrera 19 PREMIO: OSAF / $ 335,562.24

21:55: Carrera 20 GRAN PREMIO MAROÑAS / $ 1,716,000

El día del Ramírez

Este 6 de enero se disputa el Gran Premio Ramírez 2026 en una jornada que tendrá 20 carreras en el Hipódromo Nacional de Maroñas, que abre las puertas al público a las 11:00 horas.

