Gran Premio Ramírez 2026 EN VIVO: seguí toda la actividad del gran día del turf uruguayo con 20 carreras en Maroñas

Hora y premios de las 20 carreras en Maroñas
12:00: Carrera 1 PREMIO: COPA CHALLENGE URUGUAY (CUARTO DE MILLA) / $ 228,800
12:30: Carrera 2 PREMIO: EL KODIGO (2025) / $ 354,467.36
12:55: Carrera 3 PREMIO: RAIDISTAS / $ 437,176.48
13:20: Carrera 4 HANDICAP ESPECIAL EUGENIO J. LAGARMILLA / $ 530,400
13:45: Carrera 5 PREMIO: ESCUELA DE JOCKEYS Y VAREADORES GENERACIÓN 2025 / $ 437,176.48
14:10: Carrera 6 PREMIO: SISTEMA INTEGRADO NACIONAL DE TURF / $ 354,467.36
14:35: Carrera 7 PREMIO: SOFITEL MONTEVIDEO CASINO CARRASCO & SPA / $ 354,467.36
15:05: Carrera 8 PREMIO: JOCKEY CLUB DEL PARAGUAY / $ 374,553.92
15:40: Carrera 9 GRAN PREMIO PEDRO PIÑEYRUA / $ 3,432,000
16:15: Carrera 10 PREMIO: HIPÓDROMO LAS PIEDRAS / $ 235,805
16:45: Carrera 11 PREMIO: HIPÓDROMO ARGENTINO DE PALERMO / $ 251,236.96
17:15: Carrera 12 PREMIO: JOCKEY CLUB DE RIO GRANDE DO SUL / $ 240,313.84
17:50: Carrera 13 GRAN PREMIO CIUDAD DE MONTEVIDEO-Presidente Jorge Batlle / $ 4,784,000
18:25: Carrera 14 PREMIO: JOCKEY CLUB DE SAN PABLO / $ 319,031.44
18:55: Carrera 15 PREMIO: JOCKEY CLUB BRASILEIRO / $ 335,562.24
19:25: Carrera 16 PREMIO: UCM / $ 192,944.96
20:00: Carrera 17 PREMIO: IFHA / $ 254,368.4
20:40: Carrera 18 GRAN PREMIO JOSÉ PEDRO RAMÍREZ / $ 8,320,000
21:20: Carrera 19 PREMIO: OSAF / $ 335,562.24
21:55: Carrera 20 GRAN PREMIO MAROÑAS / $ 1,716,000